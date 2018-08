Bad Belzig

Dicht an dicht drängten sich die Menschen, als der Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze am Sonntag auf die Bühne im Herzen der Altstadt trat. Der bekannte deutsche Musiker zieht immer noch viele Fans an und begeistert die Leute mit seinen Stücken. Zu den Höhepunkten zählte zweifelsohne auch der Auftritt der Schlagersängerin Linda Hesse.

Beim bestem Spätsommerwetter herrschte in der historischen Innenstadt eine lockere Stimmung. Überall standen und saßen die Menschen zusammen, schwatzen, tranken, aßen, lauschten der Musik und kauften Tombolalose.

Besonders gemütlich ging es auf den zahlreichen Höfen zu. Viele Hausbesitzer hatten die Höfe geöffnet, dort Kulinarisches und Kulturelles angeboten. So lohnte es sich für die Besucher des Altstadtsommers, von Hof zu Hof zu ziehen und immer wieder neue Eindrücke zu gewinnen. Mit dem letzten Tag des Altstadtsommers ist die diesjährige Burgfestwoche zu Ende gegangen.

Von MAZ