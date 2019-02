Bad Belzig

Feuerwehr und Polizei wurden Donnerstagmorgen um 04:20 Uhr in die Brücker Landstraße gerufen. Hier brannte ein Geräteschuppen in der Gartensparte des Vereins „Am Weinberg“ in voller Ausdehnung.

Das Feuer drohte sich auf eine Gartenlaube auszuweiten. Anwohner informierten die Feuerwehr, konnten den Brand laut Bad Belzigs Ortswehrführer Raphael Thon aber zunächst nicht lokalisieren.

Feuerschein aus der Ferne sichtbar

„Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort war aus der Ferne ein deutlicher Feuerschein wahrnehmbar“, sagt Thon weiter. Der Geräteschuppen wurde dann mit zwei Strahlrohren und von drei Trupps unter Atemschutz abgelöscht.

Die Ausbreitung des Feuers konnte so verhindert werden. „Zehn Minuten später hätte sie vermutlich lichterloh gebrannt“, bestätigt Thon auf MAZ-Anfrage. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Objekt nochmals geprüft, um ein weiteres Brandrisiko auszuschließen.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache

Die Feuerwehr Bad Belzig war mit drei Einsatzfahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort und wurde von der Feuerwehr Lütte unterstützt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Streifenwagen der Bad Belziger Polizei übernahm die Ermittlungsarbeit und sicherte das Grundstück.

Laut Feuerwehr war vor Ort zu sehen, dass ein Maschendrahtzaun herunter getreten wurde. Somit sei ein unberechtigter Zugang nicht auszuschließen. Gegen 06 Uhr war das Feuer aus. Die Einsatzstelle wurde dann der Polizei übergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von André Großmann