Kleine Ursache, große Wirkung: Der Hausmeister eines Mehrfamilienwohnblockes in der Erich-Weinert-Straße in Bad Belzig bemerkte am Donnerstagnachmittag etwas Ungewöhnliches: einen Schwelbrand in einem Blumenkasten.

Da der Kasten im 1. Stock angebracht war, konnte er ihn sofort greifen und herunter reißen. Doch dann geschah es: Als der Kasten auf den trockenen Rasen unter dem Balkon fiel, geriet das trockene Gras sofort in Brand.

Die Feuerwehr alarmiert

Dem Hausmeister gelang es, das Feuer zu löschen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig konnte aus dem Wohngebiet Klinkengrund wieder abrücken.

Und die Ursache? Im Blumenkasten befanden sich Zigarettenkippen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese den Schwelbrand auslösten, teilte die Brandenburger Polizei am Freitag mit. Deshalb ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung.

