Im Freizeit- und Erlebnisbad gibt es auch Schwimmkurse angeboten. Die ersten acht Anmeldungen liegen vor.

Am besten besucht war in der vergangenen Saison der 27. August mit 756 Besuchern. Am schlechtesten lief es wiederum am 25. Mai mit elf Badegästen. in der Saison (Mai bis September) zählte man 20 144 Besucher. 1997 waren es noch 109 416 Badegäste.

Das Bad ist von Montag bis Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet – bei Regen können die Zeiten abweichen.

Die Tennisanlage kann Sonnabend und Sonntag von 9 bis 12 Uhr genutzt werden. Anmeldung bis 18 Uhr am Vortag. Weitere Informationen im Internet unter www.bad-belzig.de