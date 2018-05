Bad Belzig

Bei bestem Wetter ist am Dienstagvormittag auf dem Bad Belziger Marktplatz ein großes Fest anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gefeiert worden. Unter dem Motto „Inklusion von Anfang an“ hat der Fokus der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung diesmal insbesondere auf Kindern und Jugendlichen gelegen.

Zur Galerie Alle zwei Jahre findet der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Auch auf dem Marktplatz in Bad Belzig ist er mit einem bunten Programm groß gefeiert worden. Neben Gesangseinlagen gab es auch einen Auftritt der Rollitänzer und der Seniorentanzgruppe.

Er selbst sei erst relativ spät mit Menschen mit Behinderung in Berührung gekommen, sagte Bürgermeister Roland Leisegang während seiner Eröffnungsansprache. „Daher bin ich überzeugt, dass es Sinn macht, schon frühzeitig in Kontakt zu treten – denn Hürden machen keinen Sinn. Es kann so einfach sein, miteinander umzugehen“, so Leisegang weiter. Es sei wichtig, miteinander zu reden, Positionen abzusprechen und nach Lösungen zu suchen, bekräftigte auch Udo Zeller, Potsdam-Mittelmarks Behindertenbeauftragter. Er hat als Moderator durch das rund dreieinhalbstündige Programm geführt.

Besonders gefreut haben sich die Veranstalter über die Zusage von Thomas Drescher, Staatssekretär im Brandenburger Bildungsministerium. Das Land sei mit Inklusionskitas und dem Programm „Schulen für gemeinsames Lernen“ gut aufgestellt, auch wenn die Rahmenbedingungen teils schwierig seien. Er habe bereits positive Rückmeldungen von einigen Schulen erhalten, dass das gemeinsame Lernen funktionieren könne. „Vom Schulamt in Brandenburg/Havel höre ich außerdem, dass in Potsdam-Mittelmark mehr Nachfragen eingehen, als Plätze für Lehrer vergeben werden können“, so Drescher.

Von der Schwierigkeit, Lehrer auf das Land zu holen

Elke Körner, Schulleiterin der Förderschule „Am Grünen Grund“ in Bad Belzig, relativiert die Aussage des Staatssekretärs jedoch. „Die große Nachfrage in Potsdam-Mittelmark bezieht sich eher auf den berlinnahen Raum. Hier in der ländlichen Gegen ist es schwer, gute Leute zu finden – da herrscht ein Ungleichgewicht.“ Dennoch sei ihre Schule personell noch gut aufgestellt, sagt Körner. „Es sind zwar einige nahe dem Rentenalter, aber wir haben in den vergangenen Jahren auch junge Leute zwischen 35 und 40 Jahren dazubekommen – das ist gut.“

Die Schule „Am Grünen Grund“ besuchen aktuell 82 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren. Für die Zukunft wünsche sie sich, dass die Turnhalle fertig werde und alle Räume genutzt werden können. Konrektorin Ines Schönfeldt ergänzt: „Ich denke, wir müssen gar nicht so sehr über Inklusion sprechen, sondern darüber, dass jeder Schüler die für ihn richtige Lernumgebung erhält. Die Zeit in der Schule muss genutzt werden, um gut auf das Leben vorzubereiten.“

Stärker für Inklusion sensibilisieren Veranstaltet hat den Europäischen Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung das Aktionsbündnis in Bad Belzig unter Federführung der Awo Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KIS). Insgesamt haben sich auf dem Marktplatz 14 Informationsstände präsentiert – darunter der Verein „Sozialwerk Potsdam“ mit der Beratungs- und Informationsstelle für Blinde und Sehbehinderte, das Evangelische Diakonissenhaus und der Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark. Ziel der Aktionen rund um den Protesttag ist es, Menschen stärker für Inklusion zu sensibilisieren und zu gewinnen. Der Tag wird regulär am 5. Mai begangen und ist eingebettet in ein bundesweites Projekt der „Aktion Mensch“. Aktionen zum Protesttag laufen noch bis zum 14. Mai. Wo und wann Angebote und Veranstaltungen stattfinden, steht unter: www.aktion-mensch.de/5mai.

Die beiden Frauen sind sich einig, dass ihre Schule seit deren Eröffnung 1991 gut ins Stadtleben eingebettet wurde und dazugehört. „Die Akzeptanz ist da und die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Grundschule funktioniert – es ist ein Geben und Nehmen“, sagt Körner. Was die Barrierefreiheit in der Stadt angehe, das sei teilweise noch schwierig. „Das Kopfsteinpflaster in der Altstadt ist eine Herausforderung und auch bei manchen Geschäften ist der barrierefreie Zugang noch problematisch.“ Aber die Stadt sei sehr bemüht, das zu ändern.

Der Chor und die Rollitänzer der Förderschule haben sich ebenso am Programm auf dem Marktplatz beteiligt wie die Grundschule „Geschwister Scholl“ und die Trommelgruppe „Nanigo“ der Fliedners Kontakt- und Beratungsstelle „Lichthof“. Auftritte hatten auch die Singgruppe der Awo, die Seniorentanzgruppe unter Leitung von Erika Bothe, der Chor der Krause-Tschetschog-Oberschule und „Angelinas Musiktheater“ mit der Drehorgel.

Auch Schüler der Grundschule „Geschwister Scholl“ hatten einen Auftritt. Quelle: Josephine Mühln Zur Galerie

„Jetzt bin ich beruhigt und zufrieden, dass alles geklappt hat“, resümierte Bärbel Schenk, Leiterin der Awo Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe in Potsdam-Mittelmark (KIS). „Es ist schön, dass so viele Menschen da waren und wir zuverlässige Partner dabei hatten – das macht Spaß.“ Das Gespräch mit Thomas Drescher im „Café der Inklusion“ sei zufriedenstellend gewesen.

In zwei Jahren sollen Ergebnisse sichtbar sein

„Trotzdem sind natürlich einige Themen noch offen“, gibt Schenk zu. „Er hat der Stadt empfohlen, ein soziales Willkommensmanagement zu etablieren – da soll nun geschaut werden, wie das genau aussehen könnte. Und wenn wir in zwei Jahren wieder zusammenkommen, wollen wir natürlich berichten können, was in der Zwischenzeit passiert ist, was wir erreicht haben.“

Was Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne Behinderung angehe, da sei in den vergangenen Jahren schon viel abgebaut worden, findet Bärbel Schenk. „Dennoch kann das Engagement weiter zunehmen – in allen Bereichen, in denen Teilhabe und Mitbestimmung gefordert sind.“

Von Josephine Mühln