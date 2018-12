Bad Belzig

Rund um den Jahreswechsel gelten für die Buslinien der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark veränderte Fahrpläne. Das sollten Reisende beachten.

Am Sonntag vor Silvester gilt im Tagesverkehr der gewohnte Plan wie an Sonntagen. Jedoch wird sodann im Spät- und Nachtverkehr ab circa 20 Uhr wie in einer Nacht von Samstag zu Sonntag gefahren.

Am Montag, dem Silvestertag, rollen die Busse im Tagesverkehr wie sonst an Samstagen. „Für den Spät- und Nachtverkehr ab circa 20 Uhr wurden Sonderfahrpläne mit umfangreichem Zusatzangebot ausgearbeitet“, teilt Anette Lang, die Sprecherin der Verkehrsgesellschaft mit. Davon betroffen sind die Linien 580, X1, 601, 607, 620, 622, 623, 631, 643, N12 und N13. Die Sonderfahrpläne finden Reisende auf der Internetseite des Busunternehmens.

Die Linien 555, 586 sowie der Bürgerbus Hoher Fläming verkehren jedoch nicht am Silvestertag sowie am Neujahrstag.

Am Dienstag läuft der Tagesverkehr wiederum wie an Sonntagen. Spät- und Nachttouren ab circa 20 Uhr rollen dann wie gewohnt in einer Nacht von Dienstag zu Mittwoch.

Von MAZ