Mittelmark

Bei dem Wort „ Datenschutzgrundverordnung“ zucken noch immer viele die Achseln oder sofort zusammen. Vor fast zehn Monaten, dem 25. Mai 2018, ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Sie soll personenbezogene Daten in der Europäischen Union schützen und den Datenaustausch vereinfachen, sofern die Person zur Verarbeitung eingewilligt hat.

Seitdem ist die Zahl der in der Aufsichtsbehörde gemeldeten Datenpannen massiv gestiegen. „Dass der Datenschutz auf diese Weise stärker in das Bewusstsein der Verantwortlichen in Unternehmen, Behörden und Vereinen rückt, bewerte ich positiv“, sagt die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartge. Aber wie sehen das die Menschen, die im Alltag vom DSGVO betroffen sind?

Die MAZ hat bei Stadtfesten, in Kitas, Unternehmen und der Stadt nachgefragt.

Das steckt hinter der Datenschutz-Grundverordnung Die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, ist am 25. Mai 2018 für alle 28 Länder der Europäischen Union in Kraft getreten. Sie soll regeln, was Unternehmen, Organisationen und andere Personen mit personenbezogenen Daten der Verbraucher machen dürfen. Damit sollen Verbraucher geschützt und der Umgang mit einheitlichen Daten in der EU vereinfacht werden. Personenbezogene Daten sind unter anderem der Name und die Adresse, aber auch der virtuelle Ausweis, die IP-Adresse. Besonders empfindliche Daten, etwa zu Religion und Gesundheit, dürfen nur in Ausnahmefällen verarbeitet werden. Zudem haben Verbraucher ein Auskunftsrecht.

Das Online-Auktionshaus www.danros.de befindet sich noch im Aufbau, ist aber schon jetzt ins gesetzliche Kreuzfeuer geraten. „Ich erfülle den Datenschutz, aber es ist schwierig, weil das Finanzamt vorschreibt, dass Rechnungen für zehn Jahre gespeichert werden müssen“, sagt Geschäftsführer Christopher O'Neill, der sein Online-Geschäft von Bad Belzig aus aufbaut.

Auf ihnen stehen Namen und Adressen von Kunden. Diese können zwar die Löschung ihrer Daten beantragen, aber in der Buchführung verlange der Gesetzgeber die Speicherung. „Man könnte es eine Grauzone nennen“, sagt O'Neill. Es sei ein allgemeines Problem, weil es für alle Unternehmen gelte. Zu Klagen sei es bei ihm bisher aber noch nicht gekommen.

O'Neill sieht die DSGVO insgesamt positiv: „Es verhindert Spam, weil meine Daten nicht mehr im europäischen Raum verkauft werden.“ Seitdem bekäme er nur noch aus Osteuropa ungebetene E-Mails.

Besonders in Kindertagesstätten ist der Umgang mit der DSGVO schwierig. Kinder und ihre Daten müssen geschützt werden, doch dadurch gehen auch viele Erinnerungen verloren. „Wenn das Kind in einer Lern-Situation ist und man es fotografieren will, müssen wir erst mal einen Fotoapparat holen“, sagt Beatrix Lichter-Spatzier, Leiterin der Kita im Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig.

Nach Inkrafttreten der DSGVO dürfen sie und ihre Angestellten keine Fotos mehr mit den Smartphones machen, weil diese privat sind und Fotos teilweise im Internet speichern. Das Fotoverbot gilt auch für Eltern bei Kindergartenfesten. „Mit den Handys ist es gut, weil sonst alle immer knipsen, ohne um Erlaubnis zu fragen“, erzählt die Leiterin. Nur der Papierkram ist ihr zu viel: „Es geht viel Arbeitszeit dafür verloren. Es sollte einfacher und klarer werden“, sagt sie.

Die Organisatoren des Sabinchenfests haben vorsorglich alle Bilder entfernt. Nur der Hinweis auf die DSGVO ist zu sehen. Quelle: Jan Russezki

Stadtfeste wie das Sabinchenfest in Treuenbrietzen leben von ihrer Stimmung. Hier ein Fanfarenzug, dort ein Lächeln. Auf der Website des Sabinchenfests ist all das nicht mehr zu sehen. Dort, wo Fotos zu sehen waren, sind nun die Flagge der Europäischen Union und ein Hinweis zur DSGVO zu lesen. „Das ist die sicherste Form des Datenschutzes“, sagt Michael Knape, der Chef des Festkomitees.

„Bevor wir alles prüfen, nehmen wir es zur Vereinfachung raus. Wir haben als Ehrenamtliche keine Zeit dafür“, erklärt er. Der bürokratische Aufwand sei einfach zu groß. Fotos werden als Belege für die Förderer trotzdem gemacht. „Kern unserer Aufgabe ist das Fest für die, die an dem Tag da sind“, sagt Knape. Nach dem diesjährigen 25. Jubiläum wird es ein komplett neues Komitee geben. „Was nach uns kommt, weiß ich nicht“, sagt Knape.

Auch für Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) in Bad Belzig gilt die Datenschutzgrundverordnung. Für ihn gehören in der Stadt Hausbesuche und Glückwünsche zu Jubiläen zur Alltagspflicht. Die persönlichen Daten hat die Stadt ohnehin zur Verarbeitung. Einfach so vor der Tür stehen, geht aber nicht: „Wir rufen immer vorher an, ob ein Besuch gewollt oder gesundheitlich möglich ist“, sagt Leisegang.

Das wurde schon vor der neuen DSGVO so gehandhabt. „Manchmal wird man auch von der Verwandtschaft eingeladen, die ist nicht an die DSGVO gekoppelt“, sagt Leisegang. Für ihn sind die Besuche auch politisch spannend. Die Familienfeiern seien ein Spiegel für gesellschaftliche Themen, bei denen man Ideen ansprechen und ausprobieren könne. „Da kriegt man auch mal auf die Mütze, aber darum geht es“, sagt Leisegang.

Von Jan Russezki