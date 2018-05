Bad Belzig

Für die Stadtwerke-GmbH muss abermals ein neuer Geschäftsführer gesucht werden. Dirk Gabriel wird nach zwei Jahren an der Spitze dem Unternehmen zum 30. Juni den Rücken kehren. Der Aufsichtsrat folgte jetzt seiner Bitte um Vertragsauflösung. „Die Entscheidung hat ausschließlich persönliche Gründe“, erklärt Dirk Gabriel. Demnach will er einen weiteren Schritt in seiner beruflichen Entwicklung machen. Der 45-Jährige wird ab 1. Juli Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha, die unter anderem ein eigenes Kraftwerk betreiben. „Das ist eine ganz neue Herausforderung“, sagt er.

Indes gebe es in Bad Belzig keine Differenzen, die diese Entscheidung bedingt oder befördert hätten, heißt es von den Beteiligten. „In der Tat hatten sich Geschäftsführung, Mitarbeiter und politische Gremien auf einen guten Kurs begeben“, findet Hendrik Hänig (SPD) als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Gleichwohl muss zum zweiten Mal binnen von vier Jahren der Chefposten des 100prozentigen stätischen Tochterunternehmens neu ausgeschrieben werden. Nachdem Michael Behringer, Geschäftsführer von 1992 bis 2014, in den Ruhestand verabschiedet worden war, hatte Christian Dubiel ein eineinhalbjähriges Intermezzo gegeben und war dann nach Bitterfeld gewechselt.

300 Stromkunden akquiriert

Das Verdienst von Dirk Gabriel besteht vor allem in der Erschließung des Stromvertriebs als ganz neues Geschäftsfeld. Binnen eines Jahres konnten seiner Aussage nach rund 300 Kunden im Hohen Fläming akquiriert werden. 400 sollen es bis Ende 2018 sein. Zum Vergleich: 800 Abnehmer zählt die Erdgassparte

Zuletzt hatte es einige Kontroversen zur Abwasserbeseitigung gegeben. Der Geschäftsführer hatte die Stadtväter gemahnt, eine fällige Anpassung der Gebühren an die Kosten durchzusetzen und speziell in den Dörfern eine Bestandsaufnahme des Entsorgungssystems vornehmen zu lassen. Derweil die Stadtwerke-GmbH – einhergehend mit den zahlreichen Straßenbaustellen – vor allem in neue Infrastruktur investieren. „Folglich nimmt die Zahl der Rohrbrüche ab“, lautet die Bilanz.

Nachfolgersuche bis Ende des Jahres

Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, Doreen Wassermann temporär zu den Stadtwerken abzuordnen. Die Mitarbeiterin der Kämmerei kennt das Metier, denn sie war bereits mehrfach als Prokuristen bestellt gewesen.

Unternehmen 1992 gegründet Die Bad Belziger Stadtwerke-GmbH ist 1992 mit Unterstützung der niedersächsischen Partnerkommune Ritterhude gegründet worden. Deren Gemeindewerke hielten drei Jahre lang 49 Prozent der Geschäftsanteile. Dann war das hiesige Unternehmen finanz- und leistungsstark genug, selbstständig zu wirtschaften. Die Stadtwerke zeichnen in Bad Belzig und Umgebung für Fernwärme, Trinkwasser, Abwasser und Gasnetz, Strom- sowie Gasvertrieb von – je nach Sparte – 300 bis zu 9500 Kunden verantwortlich. Gegenwärtig hat das Unternehmen 20 Mitarbeiter. Der Jahresetat liegt bei sechs bis sieben Millionen Euro.

„Diese Verfahrensweise ist möglich, weil das Unternehmen stabil ist“, sagt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos). Er hat erklärt, dass ein Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel in Angriff genommen wird, die Personalie bis Ende des Jahres zu klären. Was die Organisation des Tagesgeschäfts angeht, sieht der Rathauschef keine Probleme. Gleichwohl brauche es Überlegungen zur Zukunft des Ver- und Entsorgungsbetriebes.

Von René Gaffron