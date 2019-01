Bad Belzig

Es ist alljährlich ein guter Brauch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar: Die Sternsinger der katholischen Gemeinden ziehen auch im Land Brandenburg von Ort zu Ort, um Spenden für Hilfsprojekte zu sammeln. Auch im Hohen Fläming wird diese Tradition von Christen verschiedener Orte alljährlich zum Jahresbeginn gepflegt.

Dabei machte einige Gruppen jetzt auch Halt bei Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) in dessen Amtssitz an der Niemöllerstraße in Bad Belzig.

Der Verwaltungschef hat dort Sternsinger aus Bad Belzig, Niemegk und Treuenbrietzen empfangen, um auch deren Spendenbüchsen weiter zu füllen.

Brauch seit dem 16. Jahrhundert

Gesammelt wird in diesem Jahr für Kinder mit Behinderung. Mit dem Geld sollen insbesondere Projekte in Peru unterstützt werden. Unter anderem soll damit erreicht werden, dass die dort gültigen Gesetze umgesetzt werden und damit Menschen mit Behinderung besser am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können.

Auch über der Tür des Sitzungssaales des Kreistage ist nun in Kreideschrift die Segensbitte „20*C+M+B*19“ zu finden. Die Zahlen 20 und 19 stehen dabei für das aktuelle Jahr und der kleine Stern symbolisiert den Stern von Betlehem.

Die Buchstaben C, M und B stehen für die lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“, zu deutsch: Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze sind die Zeichen für die christliche Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Anschluss sangen die Kinder das Lied „Stern von Betlehem“.

Den katholischen Brauch der Sternsinger gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Vom 25. Dezember bis zum 6. Januar jeden Jahres gehen die Sterninger auf Spendensammlung für wohltätige Zwecke – meist für Kinderhilfsprojekte.

