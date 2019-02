Bad Belzig Mittelmark - Straßennamen und ihre Geschichte – die MAZ geht auf Spurensuche Straßen wie die Bismarkstraße in Treuenbrietzen haben eine kleine, aber feine Hintergrundgeschichte. Die MAZ will diese Geschichten sammeln – und braucht dazu Ihre Hilfe.

Da fehlt kein „c“: Die Bismarkstraße in Treuenbrietzen erinnert an einen alten Schäfer – und nicht an den berühmten Reichskanzler. Quelle: Thomas Wachs