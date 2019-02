Treuenbrietzen

Am Sonntagmorgen wurde es in Treuenbrietzen ruhig – zu ruhig. Keine Charts aus dem Radiowecker und kein Blubbern aus der Kaffeemaschine. Gegen 9 Uhr fiel der Strom im Norden der Stadt aus. Die Anwohner – genervt.

Von 9.02 bis 9.58 Uhr konnte der Stromversorger Edis keine Energie in die Berliner Siedlung und in die Siedlung um die Großstraße liefern.

1000 Einwohner betroffen

Roswita Leinenbach von der Stadtverwaltung schätzt, dass etwa 1000 Einwohner von dem Ausfall betroffen waren. „Ein Baum aus zweiter Reihe ist in die Freileitung in der Nähe der Jahnstraße gefallen“, sagt Daniel Schöpfe, zuständiger Netzmeister von Edis.

Es seien acht Trafostationen und damit der nördliche Bereich von Treuenbrietzen betroffen gewesen. In weniger als einer Stunde konnten die Haushalte wieder Fernseher und Kaffeemaschinen in Betrieb nehmen.

Genervte Treuenbrietzener

Währenddessen äußerten sich die Anwohner in der Treuenbrietzener Facebook-Gruppe genervt. Zehn Minuten nach dem Ausfall schrieb Christoph Eret aus einer Nebenstraße der Großstraße in die Gruppe: „Wie mir die Stromausfälle auf den Sack gehen“. Auch Coco Gromu aus der Berliner Siedlung schrieb: „Wieder ohne Strom und Vodafone hat auch Internetprobleme.“

„Wenn der Baum aus der zweiten Reihe umfällt, können wir das nicht beeinflussen“, sagt Schöpfe. Der Netzversorger dürfe nur Bäume beschneiden, die näher als drei Meter an die Leitungen wachsen – außer, es sei „Gefahr in Verzug“, wenn der Baum schon in Richtung Leitung hänge, erklärt er. „Wir halten die Richtlinien ein. Das war am Sonntag Pech.“

Kein Handynetz

Einige Facebook-Nutzer gaben in der Diskussion um den Stromausfall an, dass auch ihr Vodafone-Mobilfunknetz beeinträchtigt sei. Volker Petendorf, Sprecher von Vodafone-Deutschland, sieht dabei keinen Zusammenhang: „Einen Stromausfall von einer Stunde kriegt der Mast in Treuenbrietzen gar nicht mit. Er hat ein Notstromaggregat.“

Erst bei einem Ausfall von mehr als drei Stunden würde ein Alarm ausgelöst, der am Sonntagmorgen nicht eingegangen ist. Es hätten sich auch keine Kunden beschwert. Das Problem könnte an den Einstellungen des Geräts liegen. Die genaue Analyse sei nur anhand der konkreten Telefonnummer nachvollziehbar.

Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, will Edis in diesem Monat mit dem Bau zweier umstrittener Hochspannungsmasten beginnen. Bei einer Havarie könne der dann umspannte Norden von Treuenbrietzen von beiden Seiten mit Strom versorgt werden. Die Stadtverordneten wollten eine Beeinträchtigung der 1994 unter Schutz gestellten Silhouette der historischen Altstadt verhindern.

Von Jan Russezki