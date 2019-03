Bad Belzig/Görzke

Wer schon immer mal wissen wollte, wie aus einem Stück Ton eine Vase, eine Tasse oder ein Krug gefertigt wird, der kann das am Sonnabend, 9. März, und Sonntag, 10. März, zum 14. Tag der offenen Töpfereien erleben. Die Werkstätten erlauben einen Blick hinter die Kulissen, erklären Grundlegendes und beantworten spezielle Fragen.

„In Berlin und Brandenburg beteiligen sich 49 Keramik- und Töpfermeister an diesem Aktionstag. Wir freuen uns auf die Besucher und stehen allen offen gegenüber“, sagt Karina Hilbig. In ihrem Ladenlokal in der Straße der Einheit in Bad Belzig erklingt am Sonnabend Nachmittag zusätzlich noch Live-Musik.

Lieder über die Liebe

Am Piano wird Eloa, eine Sängerin aus Bestensee, den Platz einnehmen. In Neuendorf ( Brück) hat sie schon mit ihren deutschen Popsongs beeindruckt. „Sie hat Musik für Erwachsene, Lieder über die Liebe und das Leben im Gepäck“, heißt es in der Ankündigung.

Nicht weniger als ein halbes Dutzend Werkstätten öffnet in Görzke für Interessierte. Dreistellige Besucherzahlen hat es in den vergangenen Jahren gegeben. „Es ist eine schöne Gelegenheit sowohl das Handwerk als auch den Heimatort zu repräsentieren“, sagt Katharina Heinitz.

Mit dem typischen Dekor

Sie hat im Familienbetrieb in der Breiten Straße nicht nur die ebenso nützlichen wie schönen Erzeugnisse mit dem typischen Dekor im Angebot, sondern lässt insbesondere den Nachwuchs gern selbst mit dem Werkstoff arbeiten. Probedrehen und Gestaltung eigener Werke, die als Souvenir mitgenommen werden können, ist inklusive.

Weiterhin stehen den Besuchern mit ähnlichen Angeboten offen: Töpferei Peter Ludwig, Wiesenburger Straße 2; Keramikwerkstatt Kathrin Schulz/Hinterglasmalerei Uwe Schönefeldt, Reetzer Straße 9; Töpferei Winfried Wagner, Chausseestraße 54 und Keraik Cordula Birck (ehemals Watzek), Breite Straße 136.

In Schmerwitz kann die Königsblau-Töpferei der Suchthilfegemeinschaft Scarabäus e. V besichtigt werden. Allerorten wird Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr zudem mit Kaffee und Kuchen gelockt.

Mehr dazu unter www.toepferinnung-berlin-brandenburg.de

Von René Gaffron