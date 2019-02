Bad Belzig

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Belzig die Scheiben bei einem Baumarkt und einem Discounter stark beschädigt.

Bei den beiden gegenüber liegenden Geschäften in der Brücker Landstraße wurden jeweils sowohl das Glas der Eingangstür als auch angrenzende Scheiben attackiert.

Die Schläge, bei denen wohl Werkzeug genutzt wurde, waren so stark, dass die Scheiben sprangen und splitterten aber nicht in sich zusammenfielen. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, ob die Täter aus Zerstörungswut handelten oder in die Märkte gelangen wollten.

Bei beiden Läden entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Taten müssen in der Zeit von 19.15 Uhr am Mittwochabend bis 7 Uhr früh am Donnerstagmorgen passiert sein.

Wer Hinweise geben kann oder etwas gesehen hat, möge sich an die Polizeiinspektion Brandenburg wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 033815600 zu erreichen.

Von MAZ