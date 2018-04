Berufsorientierung - Unternehmen und Azubis sollen frühzeitig zueinander finden

Bei vielen Unternehmen habe es mittlerweile „Klick“ gemacht, berichtet Linda Schröder von der Koordinierungsstelle Schule und Wirtschaft im Landkreis Potsdam-Mittelmark. „Sie sehen, dass ihre Mitarbeiter älter werden und sie etwas tun müssen, um Auszubildende für sich zu gewinnen – und die Unternehmen wollen Azubis aus der Region, die nach der Ausbildung bleiben und ihre neuen Arbeitskräfte von morgen werden“, so Schröder weiter.

Dass zukünftige Azubis und Unternehmen frühzeitig zusammenfinden, dafür sorgt der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft, der von der gleichnamigen Koordinierungsstelle organisiert und geleitet wird. Bei den Treffen, die drei Mal jährlich stattfinden, kommen Vertreter von Schulen, Institutionen und eben Unternehmensvertreter zusammen, um sich über Ausbildungschancen und Praktikumsmöglichkeiten auszutauschen.

Erstmals auch Gymnasien beim „Job Navi“ dabei

„Es ist ein gutes Zeichen, dass die Unternehmen mittlerweile auf uns zukommen“, sagt Schröder. „Die Zahl der teilnehmenden Firmen ist in der Vergangenheit stetig gestiegen – das zeigt uns, dass wir eine gute Arbeit machen.“ Die Treffen der Arbeitskreise finden in den Unternehmen selbst statt – zuletzt beispielsweise beim Gerätewerk in Treuenbrietzen. Diese berichten aus ihrem Berufsalltag und geben den teilnehmenden Lehrkräften die Anforderungen für die Schüler mit auf den Weg. Pro Arbeitskreis sind im Schnitt 15 Unternehmen beteiligt – branchenübergreifend.

Wenngleich das Angebot des Arbeitskreises auch für alle Schulformen offen ist, so haben bislang vor allem Ober-, Gesamt- und Förderschulen an den verschiedenen Projekten teilgenommen. Umso mehr freuen sich Linda Schröder und ihre Kollegin Caroline Stallbaum, Projektmitarbeiterin Wirtschaftsförderung, daher, dass der Parcours „Job Navi PM“ im Juni erstmals mit Schülern der Gymnasien stattfindet.

Arbeitskreis wurde 2006 gegründet Im Landkreis Potsdam-Mittelmark existieren insgesamt vier Arbeitskreise Schule und Wirtschaft. Sie sind in die sogenannten Planregionen unterteilt. Der erste Arbeitskreis ist 2006 in Bad Belzig gegründet worden. Er ist entstanden aus dem Treffpunkt Wirtschaft mit der SPD. Die anderen Kreise folgten 2008 und 2010. Für den Ausbildungsführer 2019/2020 können Unternehmen noch bis zum 31. Mai verfügbare Ausbildungsplätze melden. Das Formular gibt’s unter www.wirtschaft.pm/tgz-bad-belzig/

„Die Zusammenarbeit hier könnte noch besser werden“, sagt Stallbaum. „In diesem Jahr sind vier Gymnasien dabei – das ist ein guter Anfang und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr mehr werden.“ Damit das gelingt, sei beispielsweise die Akquise von Hochschulen als Partner intensiviert worden.

„Job Navi PM“ dient der Berufs- und Studienorientierung. Der Parcours richtet sich an Schüler der 8. und 9. Klassen. Ziel ist es, den Schülern anhand von sieben Stationen verschiedene Berufsfelder sowie regionale Ausbildungsbetriebe vorzustellen. Weitere Angebote, die die Zusammenarbeit zwischen Schulen und der Wirtschaft fördern sollen, sind ein jährlich erscheinender Ausbildungsführer, das Projekt „Komm auf Tour“ sowie die Projektwoche „Fit für die Zukunft“, die ab dem 17. April an der Oberschule in Brück stattfindet. Sie enthält verschiedene Themenschwerpunkte. Es wird beispielsweise Speed-Datings mit den teilnehmenden Unternehmen geben und Übungen zum Thema Bewerbungen schreiben.

Der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft will die Kooperation zwischen Schulen und der Wirtschaft fördern - und hat neue Flyer drucken lassen, um noch mehr Schüler zu erreichen. Quelle: Josephine Mühln

„Unsere Arbeit funktioniert nur dank des großen Netzwerks an Partnern, die die verschiedenen Projekte mit uns umsetzen“, sagen Schröder und Stallbaum. „Natürlich haben auch die Unternehmen hier die Erfahrung gemacht, dass sie weniger auf die Schulnoten achten sollten, sondern mehr auf die Praxis. Sie laden jetzt schon eher mal einen Schüler zum Probearbeiten ein und schauen: Wie stellt er sich an?“, weiß Schröder. Große Probleme, Auszubildende zu finden, hätten nach wie vor die Pflege- und Gesundheitsberufe sowie jene in den Bereichen Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus.

„Wir wollen daher mit unseren Projekten die Leidenschaft für die verschiedenen Branchen und Berufe wecken und die Schüler abholen“, sagt Linda Schröder. „Sie sollen wegkommen davon, immer nur an die Bezahlung zu denken und einfach bei praktischen Aufgaben schauen, wo es für sie passt.“

Von Josephine Mühln