Seit 20 Jahren steht jeden ersten Mittwoch im „Märkischen Gasthaus“ der Kuchen für die Ortsgruppe der Volkssolidarität (VS) Kuhlowitz/Preußnitz bereit. An einer langen Tafel nehmen dann die Mitglieder Platz und ziehen am Mittwoch die Jahresbilanz 2018 und werden geehrt. Wie lange das noch geht, weiß niemand.

Als Sozial- und Wohlfahrtsverband gewährleisten die 3168 Ortsgruppen in ganz Deutschland die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung, Beratung und Mittagstische sowie Hilfe bei Hausnotrufen.

Füreinander – Miteinander

In Kuhlowitz und Peußnitz bedeutet das vor allem regelmäßige Krankenbesuche, Ausflüge und Glückwunschkarten.

„Wir haben hier keine Schwerkranken“, erklärt die Vorstandsvorsitzende der Ortsgruppe, Ingrid Jacob. „Für uns ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen“, sagt sie. Dafür gibt es einen Jahresplan mit Feiern, Vorträgen zur gesunden Ernährung und Kaffeefahrten. Auch Fahrdienste werden von Herbert Rezner angeboten. „Man freut sich darauf, mit der Gruppe einmal im Monat zusammen zu sein“, sagt Irene Satzecki.

Die Jahresbilanz sei gut: „Wir hatten schöne Veranstaltungen. Alles hat gut geklappt“, sagt Jacobs.

Dank einer mühsamen Sammelaktion stimmen auch die Finanzen. Aber wie es auf lange Sicht weitergeht, weiß niemand.

Sieben Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die meisten sind über 20 Jahre dabei. Doch es fehlt an Nachwuchs. Die Ortsgruppe hat aktuell 18 Mitglieder. Im Vorjahr sind zwei Mitglieder verstorben, ein Mitglied hat in der Tagespflege keine Zeit mehr für die Treffen. Neu dazugekommen ist niemand.

Kein Nachwuchs

„Ich bin zu jung für die Gruppe. Die meisten sind Ende 70“, sagt der 63-jährige Gasthausbesitzer Uwe Deichgräber. Man sei in anderen Lebensabschnitten. „Irgendwann verkaufe ich das Gasthaus und bis dahin gibt es die Gruppe nicht mehr“, sagt er.

Im Ort sei auch kaum Interesse da: „Es gibt viele andere Angebote“, sagt Gerlind Deichgräber, Kreisvorsitzende der VS. „Viele haben Angehörige. Sie kommen erst, wenn sie allein sind“ sagt Deichgräber. „Und dann ist man alt“, ergänzt Jacob, für die es noch keine Nachfolge im Vorstand gibt.

