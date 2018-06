Bad Belzig

Beim diesjährige Bad Belziger Stadtfeuerwehrtag ging es heiß her. Bei Hochsommerwetter verfolgten im Ortsteil Neschholz zahlreiche Zuschauer spannende Wettkämpfe im Feuerwehrsport der Kinder, der Jugendlichen und der Erwachsen.

„Die Ausscheide der Kinder- und Jugendfeuerwehren sind seit einigen Jahren fester Bestandteil“, sagt Daniel Habedank, der stellvertretende Stadtwehrführer. „Dank des Einsatzes der Betreuer und Helfer werden die Jüngsten so an das Thema Feuerwehr herangeführt.“

Starker Nachwuchs tritt in 19 Läufen an

Allein der Nachwuchs ist an diesem Tag bei 19 Läufen an den Start gegangen. Bei der Truppübung der Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mit vier Wettkämpfern haben die Jüngsten aus Kuhlowitz vor den zwei Nachwuchs-Teams aus Bad Belzig den Sieg geholt. Die Gruppenstafette dieser Altersklasse hat die Mannschaft aus Fredersdorf klar für sich entschieden.

„Bei der Gruppenstafette werden sechs Teilnehmer benötigt. Schläuche ausrollen und kuppeln, Knoten binden und Büchsen mit der Kübelspritze herunterspritzen – das alles fordert den Wettkämpfern einiges ab“, sagt Habedank.

Auch die jüngsten Brandschützer zeigten beim Feuerwehrtag, was sie schon gelernt haben. Quelle: Feuerwehr Bad Belzig

„Bei den Jugendfeuerwehren mit den Zehn- bis 16-Jährigen beherrschten die Dippmannsdorfer die einzelnen Elemente am besten. Damit belegten sie die Plätze eins und drei. Die Jugend der Schwanebecker Ortsfeuerwehr freute sich riesig über den zweiten Platz“, berichtet Habedank. Dem „Löschangriff Nass“ – der Königsdisziplin – stellten sich in diesem Jahr gleich sieben Jugendmannschaften. Genau wie bei den Erwachsenen hat dabei jedes Team in möglichst kurzer Zeit einen simulierten Löschangriff durchzuführen. Das kühle Nass sorgte dabei an diesem heißen Tag für eine willkommene Erfrischung für alle.

Neschholzer Männer löschen am schnellsten

Die Jugendfeuerwehr aus Ragösen absolvierte die Strecke in Bestzeit und konnte damit das Schwanebecker Team auf den zweiten und die Lütter auf den dritten Platz verweisen.

Bei den Männern siegten die Neschholzer vor Fredersdorf und Lütte im Löschangriff.

Parallel zu den Mannschaftswertungen gingen Einzelstarter für den 100 Meter-Hindernislauf ins Rennen. Dabei kämpften fünf Frauen um den Titel. „Von Beginn an zeichnete sich ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Caroline Hoffmann und Michelle Wüstenhagen ab“, berichtet Habedank. Am Ende holte Caroline Hoffmann den Meistertitel.

Vor allem die Jüngsten haben sich über Pokale gefreut

Bei den Männern sorgte der Neschholzer Raik Wieland gleich für klare Verhältnisse. Er legte die Messlatte dank seines fehlerfreien Laufs und mit einem Ergebnis von 18,58 Sekunden für seinen direkten Konkurrenten Thomas Kaatz aus Kuhlowitz und weitere Wettkämpfer sehr hoch. Bei Thomas Kaatz stoppte die Uhr bei 20,62 Sekunden. Das bedeutete den zweiten Platz vor Tobias Benke aus Schwanebeck.

„Bei der anschließenden Siegerehrung freuten sich besonders die Jüngsten über ihre erkämpften Pokale und Medaillen“, sagt der stellvertretende Stadtwehrführer. „Ein besonderes Dankeschön gilt den Kameradinnen und Kameraden aus Neschholz für die hervorragende Organisation des Stadtfeuerwehrtages“, so Daniel Habedank.

Von Josephine Mühln