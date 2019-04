Bad Belzig

Am 4. November 2011 ging in Eisenach ein Wohnmobil in Flammen auf, Stunden später explodierte in Zwickau eine Wohnung und brannte aus – das dramatische Ende einer Serie grauenhafter Gewalttaten gegen Deutsche mit Migrationshintergrund.

Die beiden Toten im Fahrzeug waren die Täter: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die Wohnung in Zwickau hatte ihre Freundin Beate Zschäpe in Brand gesetzt. Sie stellte sich vier Tage später den Behörden und wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Trio bildete den Kern der neonazistischen Terrorbande NSU ( Nationalsozialistischer Untergrund).

Spezialeinheit auf Gehöft in Grabow

Ihre Kontakte reichen bis in den Hohen Fläming. Denn wenige Wochen nach deren Ende wurde ein Gehöft in Grabow (Gemeinde Mühlenfließ) durch eine Spezialeinheit der Polizei gestürmt. Dort wurde André Eminger festgenommen.

Er unterstützte über 14 Jahre die rechtsextreme Terrorgruppe und bekam im NSU-Prozess wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung zweieinhalb Jahren Haft.Er wird als der „treueste Unterstützer" der Rechtsterrorzelle bezeichnet, zeigte keine Reue und bewegt sich weiter in der rechtsextremen Szene.

Deshalb hat das Infocafé „Der Winkel“ in Bad Belzig zu einem Vortragsabend eingeladen. Dafür wurde Peter Bach von der Initiative „Keupstraße ist überall“ verpflichtet. Die Kölner Keupstraße ist als zentrale Geschäftsstraße der türkischen Gemeinde in der Domstadt bekannt. Am 9. Juni 2004 explodierte dort eine von den Nazis gezündete Nagelbombe mit dem Ziel, möglichst viele, vermeintlich nicht-deutsche Menschen zu töten und zu verletzen.

Beobachter in München

Bis zur Selbstenttarnung des NSU ermittelten die Behörden ausschließlich gegen die zum Teil schwer Verletzten und Geschädigten des Anschlags. „Opfer wurden zu Tätern gemacht“, lautet später die Bilanz. Die Initiative „Keupstraße ist überall“ hat sich das Ziel gesetzt, die betroffenen Menschen dort zu unterstützen. Dazu zählten auch Besuche des über fünf Jahre lang andauernden NSU-Prozesses in München.

Peter Bach war dabei und schildert seine Eindrücke. Die Veranstalter wollen mit ihm erörtern, ob der NSU ein einmaliger Vorfall war und wie hat der Staat darauf reagiert hat. Daneben soll ein Blick auf aktuelle rechtsextreme Netzwerke gerichtet werden. Die Frage lautet, ob solche Strukturen im Land Brandenburg möglich oder bereits existent sind, und was sich dagegen tun ließe.

Vortrag „ NSU-Prozess“ am Freitag, 18.30 Uhr, im Bürgerhaus Bad Belzig.

Von René Gaffron