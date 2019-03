Bad Belzig

Die Suche nach Baugrundstücken in Bad Belzig ist alles andere als einfach. Jetzt soll ein in Privatbesitz befindliches 14 000 großes Quadratmeter Areal Am Weinberg dafür entwickelt werden. Dort könnten dann bis zu 16 Eigenheime entstehen. Der städtische Bauausschuss und der Hauptausschuss plädieren für die Aufstellung eines entsprechenden Plans.

Dagegen regt sich Widerstand. „Hier geht es gar nicht in erster Linie um die Erschließung von Gelände für Wohnungsbau“, sagt Anwohner Thomas Graf, „sondern um die Gewinnmaximierung für Eigentümer und Investoren“. Graf fürchtet, dass mit der beabsichtigten Umwandlung von Wald und Gartenland der letzte natürliche Schutzwall zum Gewerbegebiet Seedoche verschwinden wird. Immerhin scheint laut Vorlage der Bestand der Dauergartensiedlung gewiss.

Zufahrt nur durch eine Lücke

Mit seinen Nachbarn will er die Stadtverordneten, die am Montagabend dazu beraten wollen, für die absehbaren Probleme sensibilisieren. „Die Zuwegung vom mittleren Kreisverkehr in der Brücker Landstraße ist pure Theorie. Praktisch kommt dort auf keinen Fall ein größeres Ver- oder Entsorgungsfahrzeug entlang“, sagt der 55-Jährige mit Verweis auf die kleine Lücke zum wohl schwer zu erschließenden Hinterland. Aus seiner Arbeit bei der Straßenmeisterei des Landesbetriebs in Bad Belzig kann er auf eine entsprechende Erfahrung verweisen.

Er warnt vor dem Regenwasser, das den künftig versiegelten Hang hinab kommen werde. Kanäle, dioe groß genug sind, wären seines Wissens dort nicht vorhanden. „Schon jetzt sind bei durchschnittlichen Regenschauern die natürlichen Sammelmulden bis zum Rand gefüllt“, hat Thomas Graf beobachtet.

Bedenken werden protokolliert

Ableitungen und Sammelbecken müssten nötigenfalls im Bebauungsplan festgeschrieben werden, hieß es jüngst im Fachgremium. Das sei Inhalt des Verfahrens und die betroffenen Anrainer sollten nötigenfalls ihre Bedenken und Anregungen dann förmlich zu Protokoll geben, forderte Christoph Grund die Kritiker auf. Vom Bauamtsleiter ist Thomas Graf enttäuscht: „Vor zwei Jahren hat er auf Nachfrage gesagt, dass keine Bebauung vorgesehen ist. Dass die Streuobstwiese wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere sei, sollte Graf zufolge die Naturschutzbehörde bestätigen.

Besitzer befürchten Wertverlust

Nur noch Erinnerungen werden an jene Zeiten bleiben, so befürchtet Thomas Graf, als die Kinder einst vom elterlichen Gehöft mit Schlitten zum Rodeln auf die Anhöhe gezogen sind. Wer indes dort oben baut, könnte unter Umständen Einblicke auf die jetzt schon besiedelten Grundstücke haben. „Wir leben dann wie auf einer Theaterbühne“, klagt der Eigentümer und erwartet Wertverlust für Haus und Hof.

Votum für Vorhaben „Im Huk“ Beschlussreif ist der Bebauungsplan für das Wohngebiet „Im Huk“ in Fredersdorf. Vier Eigenheime können dort entstehen. Die Flächen, am Orts- und Landschaftswiesenrand, hätten bislang zum sogenannten Außenbereich gezählt. Ein Hausbau wäre nicht ohne genehmigten Plan möglich gewesen. Alle Stellungnahmen zum Vorhaben sind zusammengetragen. Einige Hinweise werden beachtet. Die Stadtverordnetenversammlung wird das Papier am Montag wohl bestätigen.

„Ist der Präzedenzfall erst einmal geschaffen, darf eine weitere Wohnbauerschließung an der Südseite erwartet werden“, mahnt Thoma Graf. Erneut müsste Grün geopfert werden. Umso mehr sollte die Kommune seiner Meinung nach besser geeignete Flächen wie etwa die Lübnitzer Straße Nord für das geplante Wachstum ausweisen.

Von René Gaffron