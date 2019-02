Bad Belzig

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein Autofahrer am Sonnabend in Bad Belzig. In der Bahnhofstraße rammte der 43-Jährige aus Wiesenburg gegen 18.30 Uhr parkende Autos.

Zwei Autos demoliert

Als Fahrer eines Mercedes hatte er die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wiesenburger kam er nach links aus der Spur und krachte frontal in einen parkenden Skoda. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dahinter stehenden Kleintransporter geschoben. Es entstand Sachschaden von circa 15 000 Euro an den Autos.

Polizisten gleich im Bilde

Die Unfallursache war den herbeigerufenen Polizeibeamten schnell klar. Ihnen schlug erheblicher Alkoholfgeruch vom Unfallfahrer entgegen. Der Atemtest ergab bei dem Wiesenburger stattliche 2,47 Promille.

Blutprobe angeordnet

Die Polizisten ordneten zudem eine Blutprobe an. Seinen Führerschein musste der Fahrer vor Ort abgeben. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.

Von MAZ