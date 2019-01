Bad Belzig

Ab Mittwoch könnte es ernst werden. Dann erwarten Thomas Graf und seine Straßenwärter besonders für die Nacht zu Donnerstag Schnee und Glätte für die Straßen im Hohen Fläming. Überrascht werden die Winterdienstler jedoch nicht sein. Denn der lokale Koordinator für den Winterdienst beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg (LSB) steht von der Straßenmeisterei Bad Belzig aus täglich im direkten Kontakt mit dem Meteorologischen Dienst in Potsdam. „Dort bekommen wir eine professionelle Vorhersage, die meist sehr verlässlich ist“, erklärt Graf am Montag gegenüber die MAZ.

Doch den ersten kurzen Winterdienst-Einsatz haben die Kollegen der Straßenmeisterei Bad Belzig auch schon hinter sich. „Einmal waren wir schon auf Tour in dieser Saison“, erzählt Wilfried Müller, der Leiter der Straßenmeisterei. Vom 15. Oktober bis 15. März herrscht dort alljährlich Winterbereitschaft.

Reichlich Streusalz gebunkert

Längst sind die Salzvorräte daher aufgefüllt, die Streuer auf den Lastwagen montiert und die Schneepflüge einsatzbereit. 1480 Tonnen Salz sind eingelagert am Betriebshof an der Niemegker Straße. Zumeist kommt das Taumittel als Gemisch aus 70 Prozent Salz und 30 Prozent Lauge auf die Strecken. „Salz allein bleibt nicht so gut auf der Straße“, erklärt Thomas Graf. Doch bei Temperaturen unter minus acht Grad Celsius kommt das feuchte Gemisch an seine Grenzen. Dann hilft nur noch das pure Salz. Dosiert wird der Einsatz heute auch schon automatisch im Lastwagen. Sensoren messen die Farbahntemperatur und ein Bordcomputer berechnet die optimale Menge des Taumittels.

Zuständig für 290 Kilometer

Von Bad Belzig aus sind die Straßenwärter im Bereich des Altkreises Bad Belzig und dem Raum Treuenbrietzen für insgesamt gut 290 Kilometer Bundes- und Landesstraßen zuständig. Hinzu kommt eine stetig wachsende Zahl von Radwegen. Waren dort im Jahr 2006 noch 31 Kilometer zu räumen und zu streuen, sind es aktuell schon gut Kilometer in der Region. Eigens dafür ist ein kleines Winterdienstfahrzeuge im Einsatz. Hinzu kommen vier Räumwagen von Dienstleistungspartnern.

Für die Straßen selbst rücken fünf Spezialfahrzeuge der Straßenmeisterei zum Räumen und Streuen aus. Hinzu kommen Fahrzeuge der fünf Partnerfirmen, die mit Traktoren für den Räumdienst sorgen. Wenn sie fertig sind, rollt der Streudienst des Landesbetriebes an. Agrargenossenschaften und Landschaftsbaubetriebe in Rädigke, Niemegk, Treuenbrietzen und Brück sind seit Jahren verlässliche Partner der Straßenmeisterei Bad Belzig.

Personal im Winter aufgestockt

In der Straßenmeisterei selbst ist das Personal für den Winter auf insgesamt 29 Kollegen aufgestockt. Das schließt neben bis zu acht Auszubildenden dann auch sechs Kollegen ein, die eigens für den Winterdienst aus Landwirtschaftsbetrieben oder der Baubranche befristet übernommen werden, erklärt Straßenmeister Wilfried Müller. „Immerhin müssen wir im Winter drei Schichten mit jeweils sechs Kollegen absichern“ erzählt Einsatzleiter Thomas Graf.

Ab Klein Glien ist anderes Wetter

Zwischen drei Uhr in der Nacht und 22 Uhr am späten Abend sind sechs Leute pro Schicht im Einsatz. Gut zweieinhalb Stunden benötigen die Trupps, „um einmal in unserer Region überall durch zu sein“, sagt Thomas Graf. „Wenn der Berufsverkehr am Morgen einsetzt, soll möglichst alles erledigt sein“, sagt der Einsatzleiter. „Die Kollegen kennen die besonderen Problemzonen meist schon aus Erfahrung“, so Graf.

Ab Klein Glien in Richtung Wiesenburg herrsche meist „ein ganz anderes Wetter“. Auch die Bundesstraße 2 über die freien Felder zwischen Dietersdorf, Marzahna und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt sind bekannte Schwerpunkte. Zuletzt hatten wir im Jahr 2002 hier an einigen Stellen im Fläming große Probleme mit Schneeverwehungen bis zu zwei Metern“, erinnert sich Thomas Graf. Er und seine Leute sind nun gewappnet für das, was der Winter den Straßen noch bescheren kann. Immerhin haben die Dienstleister dabei ja einen kleinen Informationsvorsprung mit dem direkten Draht zum Wetterdienst.

Von Thomas Wachs