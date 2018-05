Bad Belzig

Im Biergarten des Bad Belziger Burgbräuhauses scheint die Sonne in die Gesichter von drei Mädchen und zwei Jungen aus der elften Klasse des Fläming-Gymnasiums. Doch sie sind nicht zum Biertrinken hier, sondern zum Arbeiten. Dazu löchern sie Inhaber Norbert Eggenstein zur wirtschaftlichen Situation seines Unternehmens, denn das ist ihre Aufgabe im Forschungsprojekt „Wirtschaft vor Ort“ des Politik-Leistungskurses.

Die Klasse hat sich im Unterricht in den letzten Wochen mit Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Wirtschaftstheorien befasst und soll nun das erlernte Wissen in der Praxis an ortsansässigen Firmen anwenden. Dazu besuchten sie in der vergangenen Woche die Wirtschaftsförderung, das Burgbräuhaus und die Stadtwerke.

Fünf Elftklässler des Fläming Gymnasiums Bad Belzig zu Besuch bei Norbert Eggenstein in der Burgbräuerei Quelle: Josefine Kühnel

Die 20 Schüler informierten sich vor Ort etwa über die Inanspruchnahme von Fördermitteln, die Nachhaltigkeit in Bezug auf Arbeitskräfte und Umwelt und die wirtschaftliche Gesamtsituation der Unternehmen.

Die Antworten aus den Interviews sollten sie den im Unterricht zuvor behandelten konjunkturpolitischen Ansätzen zuordnen. Als weitere Aufgabe sollten die Schüler die Wirksamkeit der staatlichen Fördermittel im jeweils besuchten Unternehmen beurteilen.

Die Idee dazu hatten der Lehrer-Referendar Tobias Paul und der Politische Bildung-Leistungskurslehrer Sebastian Woye gemeinsam. „Solche Aufgaben sind im Wirtschaftsstudium später Standard, deshalb wollten wir das mal mit den Schülern durchspielen“, sagt Tobias Paul.

Präsentation der Projekte in der Schule. Quelle: Josefine Kühnel

Am Freitag stellten die Schüler ihre Ergebnisse in Kurzpräsentationen vor den anderen Kursteilnehmern vor, so dass alle Schüler einen Einblick in die drei Unternehmen bekamen.

Mit dabei war der Geschäftsführer der Stadtwerke, Dirk Gabriel. Von der Projektidee ist er begeistert: „Ich finde es gut, dass die Jugendlichen schon in der Schule mit wirtschaftlichen Themen in Kontakt kommen. Und vor allem, dass sie nicht nur die trockene Theorie lernen, sondern auch die Praxis kennenlernen. Die jungen Menschen, die uns in den Stadtwerken besucht haben, zeigten sich alle sehr interessiert.“

Praktischer Einblick in die Unternehmen

Auch den Schülern gefiel die Aufgabe: Die 17-jährige Maja Jäger aus Dahnsdorf zum Beispiel fand es sehr hilfreich, „auch mal mit Leuten zu reden, die direkt in dem Bereich arbeiten und neben der Theorie auch mal einen praktischen Einblick in die Unternehmen zu bekommen.“

Zum Abschluss an die Projektwoche leitete der Dozent Dirk Förster-Trallo einen Workshop zum Thema Entscheidungsfindung in der Wirtschaft. Er unterrichtet Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

Eine geeignete Universität für das Studium

Die Vorgänge im Entscheidungsfindungsprozess veranschaulichte er anhand des Beispiels, sich eine geeignete Universität für das Studium auszusuchen. Dazu zog er bekannte wirtschaftliche Entscheidungsfindungshilfen wie etwa die Nutzwertanalyse heran.

Die Schüler freuten sich über den lockeren Unterricht und fanden die Tipps des Dozenten durchaus hilfreich: „Ich weiß zwar schon, dass ich Lehrerin werden möchte, aber noch nicht, wo ich studieren will. Die Methode von Herrn Förster-Trallo hat mir geholfen, mir über meine Vorstellungen von der Hochschule klarer zu werden“, sagt Maja Jäger.

Von Josefine Kühnel