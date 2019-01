Bad Belzig

Besonders wichtig ist ihm Natürlichkeit. Wolfgang Lorenz will die Menschen seiner Fotos so zeigen, wie sie wirklich sind. Es sind Alltagssituationen, die Lorenz fotografiert – und seine Protagonisten sollen sich wenn möglich nicht besonders chic machen.

„Ich will keine Models fotografieren. Es sollen Menschen wie du und ich sein“, sagte Lorenz am Montag bei der Eröffnung seiner Ausstellung „Menschen in Potsdam-Mittelmark“ im Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten Günter Baaske ( SPD). Die Bilder zeigen Kantoren, Maler, Geschäftsführer und Kommunikationsberater – einen Querschnitt der Bevölkerung aus der Region.

Ausstellung gibt es seit 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass Lorenz seine Bilder ausstellt. Die „Menschen in Potsdam-Mittelmark“ gibt es bereits seit Juni 2017. Auch aus anderen Reihen hängen Lorenz Bilder alleine aktuell in mehreren Städten im Landkreis. Bemerkenswert aber ist die Entwicklung von Wolfgang Lorenz als Fotograf. Rund anderthalb Jahre ist es nun her, dass der Lehniner in den Ruhestand ging.

Die Ausstellung der Menschen in Potsdam-Mittelmark war damals auch eine Art Abschiedsgeschenk an seine alten Kollegen in der Kreisverwaltung. Und es war für Lorenz der Startschuss dazu, seine Arbeit als Fotograf nicht mehr nur nebenbei zu betreiben, sondern sie mit ganzer Energie und Leidenschaft anzugehen.

Vom Rentner zum Studenten

Seitdem arbeitet Lorenz als freier Fotograf, gibt auch Kurse an der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark und bringt Amateuren zum Beispiel bei, wie man gute Bilder mit dem Smartphone schießen kann. Vor allem aber hat Lorenz als Ruheständler noch einmal etwas Neues gewagt.

Er hat sich vor gut einem Jahr bei der Neuen Schule für Fotografie in Berlin beworben – und wurde genommen. Seitdem ist Lorenz Seniorstudent. „Die jüngste Kommilitonin bei uns im Jahrgang ist gerade 20 Jahre alt“, erzählt er. „Aber das Miteinander funktioniert ganz reibungslos. Das macht viel Spaß“.

Und so lernt Lorenz als Student nun in jeder Woche Neues dazu. „Bei allem Technischen rund um die Fotografie war ich schon ziemlich gut. Da kann ich mir außerdem viel anlesen. Bei der Bildgestaltung aber lerne ich immer mehr.“ Mittlerweile bemerken auch Freunde, dass sich Lorenz als Fotograf noch einmal entwickelt hat – und dass seine Bilder noch besser werden.

Aktuelle Arbeit über Industriemuseum

„Wir bekommen immer wieder fordernde Aufgaben von den Dozenten“, erzählt Lorenz. So hat er unter anderem vor kurzem die Aufgabe bekommen, ein weißes Hühnerei in einem weißen Eierbecher auf einer weißen Tischdecke bei diffusem Licht zu fotografieren. „Außerdem mussten wir dabei analog, nicht digital fotografieren. Das war schon herausfordernd.“

Gerade arbeitet er außerdem in den letzten Zügen an seiner aktuellen freien Arbeit, die er am Ende jedes Semesters abgeben muss und für die er das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel fotografiert hat. „Da muss ich noch meine Mappe fertigmachen“, erzählt Lorenz. Denn in der kommenden Woche muss er seine Hausaufgaben präsentieren – vor seiner Dozentin und den Kommilitonen.

Die Ausstellung „Menschen in Potsdam-Mittelmark“ ist aktuell im Bürgerbüro von Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 zu sehen. Geöffnet ist das Büro Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Von Ansgar Nehls