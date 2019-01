Bad Belzig Bad Belzig - Zahl der Feuerwehreinsätze auf Rekordniveau Die Bad Belziger Feuerwehr rückte im letzten Jahr 178 Mal aus, so oft wie noch nie. Dabei war die Zahl der Brandeinsätze höher, als die der Hilfeleistungen. Für das Jahr 2019 haben die Kameraden einen Wunsch.

Ein Hausbrand hatte am 3. Juni 2018 verschiedene Feuerwehren und Anwohner der Bad Belziger Einfamilienhaussiedlung am Lärchenweg in Atem gehalten. Mitten in der Nacht wurde damals um 02.30 Uhr der Großalarm für 86 Einsatzkräfte ausgelöst. Quelle: FFW Bad Belzig