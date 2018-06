Bad Belzig

Das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung ist einmal mehr gefragte Adresse. Unlängst haben dort die Teilnehmer der Fahrradtour „Auf Achse für Abrüstung“ aus Bayern eine Rast eingelegt. Die Aktivisten der Deutsche Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner sind in einer Woche von Würzburg nach Berlin geradelt, um unter anderem die Abschaffung der Bundeswehr zu fordern.

„Meist hielt der Tross an seinen Stationen für Demonstrationen oder Auftritte, aber unsere Gemeinschaft wollten sie sich dann doch genau angucken und mehr erfahren“, berichtet Barbara Stützel. Die 39 Menschen waren zum Mittagessen und einer Führung eingeladen.

Drei Tage später dann folgte der große Reisebus mit einer Gruppe koreanischer Frauen – selbst für die international erfahrenen Zegg-Aktivisten waren vor allem die Klänge ungewöhnlich. Die Führung wurde von vom Deutschen ins Koreanische übersetzt. „Da dauerte manchmal ein einziger Satz in der Übersetzung recht lange“, so Stützel.

Die 15 Frauen des Gyeongbuk Arts Education Support Center waren auf Deutschlandtour, um sich Kunst- und Kulturorte anzusehen, denn sie organisieren in ihrer Heimat staatlich geförderte Kunstprojekte. Neben Tanzfabrik Potsdam und Ufa-Fabrik Berlin ist die Gemeinschaft am Rand der Kur- und Kreisstadt angesteuert worden. Sie wurde als Ort empfohlen, „an dem Kunst viele Lebensbereiche durchdringt und vor allem das Leben an sich als Kunst gesehen wird“.

Von Barbara Stützel