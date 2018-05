Bad Belzig

Unbekannte haben am Montag versucht, in der Erich-Weinert-Straße in Bad Belzig einen Zigarettenautomaten in die Luft zu sprengen. Ein Bürger meldete den Vorfall der Polizei gegen 6 Uhr.

Nach Zünden eines bislang unbekannten Sprengmittels wollten die Täter an den Inhalt des Automaten gelangen. Durch die Explosion wölbte sich zwar der Automat auf, doch er gab weder Geld noch Zigaretten frei.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum „versuchten Diebstahl unter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion“, wie es in einer Pressemitteilung der Brandenburger Polizei heißt.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 03381/5600 oder per Email an hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de

Von MAZ