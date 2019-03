Bad Belzig

Zahlreiche Schüler der Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig dürfen vorerst nicht mehr in die Schule gehen. Von den 432 Mädchen und Jungen seien 64 betroffen, etwa wegen fehlenden Impfschutzes. Das teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung am späten Donnerstagnachmittag mit.

Verdacht auf Windpocken bei einem Schüler

Auslöser ist ein Verdachtsfall auf Windpocken bei einem der Schüler, sagte Kai-Uwe Schwinzert, Pressesprecher des Landratsamtes. Mittlerweile sei ein zweites Kind vermutlich auch an Windpocken erkrankt.

Am Mittwoch habe das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark die Geschwister-Scholl-Schule untersucht. Einige Eltern hätten bereits im Vorfeld per Email die Impfbücher übersandt oder informiert, dass sie ihre ungeimpften Kinder zu Hause lassen, so Schwinzert weiter.

„Nicht zu unterschätzen“

„ Windpocken sind nicht zu unterschätzen“, sagte der Pressesprecher der MAZ am Donnerstagabend. Es könnten Komplikationen wie bakterielle Entzündung der Haut, Lungenentzündung, Gleichgewichtsstörungen und eine Reizung der Hirnhäute bei den Kindern auftreten. Deshalb sei es absolut richtig, wie nun an der Schollschule vorgegangen wird.

Offiziell seien demnach 64 Besuchsverbote für Schüler ausgesprochen worden. Die Frist der Einschränkung reiche bis 7. April, „sofern nicht zuvor der Ausschluss aufgehoben werden kann“, versicherte Schwinzert.

Von Marion von Imhoff