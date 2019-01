Kuhlowitz

Bei einem Verkehrsunfall wurden zwei Männer Samstagnacht zwischen Kuhlowitz und Preußnitz schwer verletzt. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf wollte einem Wildtier auf der Fahrbahn der Kreisstraße 6930 ausweichen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Daraufhin kam der Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer und Beifahrer mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein dritter Insasse des PKW blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von viertausend Euro.

Von MAZ