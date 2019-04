Bad Belzig

Offenbar aufgrund eines Vorfahrtsfehlers hat es am Mittwoch in Bad Belzig gekracht. Dabei sind zwei Senioren verletzt worden, geschehen im Kreuzungsbereich am Bad Belziger „Schweinemarkt“ – Lübnitzer/ Ecke Steinstraße. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin aus Richtung Marktplatz bis ans Stopp-Schild der Lübnitzer Straße heran. Sie hielt an und fuhr dann auf die Kreuzung. Dabei übersah sie laut Polizei offenbar den aus Richtung Wiesenburg ankommenden Ford.

Insassen des Fords verletzt

Beim Zusammenstoß die beiden Insassen des Fords (Fahrer 82 Jahre, Beifahrerin 81 Jahre) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die kaputten Fahrzeuge blockierten teilweise die Fahrbahn. Sie waren nicht fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wurde auf über 9000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun auch zu einer fahrlässigen Körperverletzung.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Belzig band die auslaufenden Betriebsstoffe aus den Unfallwagen.

Von MAZ