Werder

Sie stammt aus einer Obstmuckerfamilie und hat in ihrem Leben kaum ein Blütenfest verpasst. Jetzt darf die 27-jährige Madeleine Reichelt den Thron besteigen: Sie ist Werders neue Baumblütenkönigin der Saison 2019/2020. „Der Obstbau spielt in meinem Leben eine besondere Rolle und so bin ich auch darauf gekommen, mich zu bewerben“, erzählt sie. Ein wenig nachgeholfen hat ihr Vater, der sich schon oft gewünscht habe, dass seine Tochter einmal Baumblütenkönigin wird. „Papa war total begeistert und aufgeregt, als ich erzählt habe, dass es klappt“, sagt Madeleine Reichelt. Sie freue sich nun auf ein spannendes und schönes Jahr.

Die künftige Majestät hat bei Udo Klier in Potsdam eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und arbeitet seit acht Jahren beim Werderaner Salon „HaarFantasien“. Durchgesetzt hat sie sich im Rennen um die Krone gegen drei Mitbewerberinnen und konnte bei der Jury besonders durch ihre starke Verbundenheit zur Blütenstadt punkten, verrät sie. Gleich beim ersten Versucht hat es für Madeleine Reichelt geklappt. „Vorher hat mir vielleicht ein bisschen der Mut gefehlt, mich zu bewerben“, gibt sie zu. Vor ein paar Wochen stand bereits fest, dass sie die amtierende Königin Peggy Sinning beim Baumblütenball am 26. April ablösen wird. „Es war gar nicht so leicht, das Geheimnis für mich zu behalten“, sagt sie.

Vorfahren haben selbst gezüchtet

Die Urgroßeltern machten beim Obstbau in der Familie den Anfang und lebten vom Verkauf. Plantagen besaß Madeleines Uropa in Plötzin und Plessow. Auch die Großeltern bauten noch im großen Stil Obst an. „Ich habe als Teenager Knuppern geerntet und manchmal Oma beim Verkauf auf dem Frischemarkt geholfen“, erzählt sie. Die „Sandosche Zwetschge“ ist eine Züchtung ihrer Werderaner Vorfahren. Die Eltern führen die familiäre Obstbautradition heute im Garten hinter dem Haus fort und produzieren für den Eigenbedarf in kleinen Mengen Obstwein, hauptsächlich aus Himbeeren und Erdbeeren. Da ist es nicht verwunderlich, dass Madeleine Reichelt sich zwar gern durch verschiedene Sorten probiert, am Ende aber meist doch beim aromatischen Himbeertropfen landet.

Madeleine Reichelt ist die neue Baumblütenkönigin. Quelle: Stadt Werder (Havel)

Bevor sie den Thron zu Beginn des 140. Baumblütenfestes besteigt, will sie sicherheitshalber noch einmal den klassischen Walzer üben. Denn zur Inthronisierung gehört traditionell der Tanz mit Werders 1. Beigeordneten, Christian Große ( CDU). An diesem Abend präsentiert Madeleine Reichelt auch zum ersten Mal ihr Kleid, das sie dann für ein Jahr regelmäßig bei Terminen tragen wird. Wie die Robe aussieht, darf sie jetzt noch nicht verraten.

Mit einer bereits erfahrenen Königin ausgetauscht

Worauf sie sich am meisten freut? „Eigentlich auf das ganze Jahr, auf nette Menschen und darauf, die Stadt noch besser kennenzulernen. Für mich ist es während der Baumblüte immer wieder schön zu sehen, wie die Stadt aufblüht.“ Ganz unvorbereitet geht Madeleine Reichelt nicht in das neue Amt, denn sie hat sich schon oft mit ihrer Freundin Franziska Barche darüber unterhalten. Sie war vor fünf Jahren zur Königin der Blüten gekrönt worden.

Madeleine Reichelt (l.) mit ihrer Vorgängerin Peggy Sinning. Quelle: Luise Fröhlich

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Manuela Saß wird Madeleine Reichelt in einem Cabrio beim Festumzug am 27. April durch die Menge fahren und die Riesensause eröffnen. Manuela Saß nutzte bei der Pressekonferenz am Freitag zum Blütenfest die Gelegenheit, sich schon einmal bei der noch amtierenden Majestät zu bedanken: „ Peggy, es war ein tolles Jahr mit dir.“

400 Händler und 70 Bands Vor 140 Jahren fand in Werder das erste Baumblütenfest statt. Es diente den Obstbauern damals als Einnahmequelle vor der nächsten Ernte. Inzwischen ist das Fest um einiges größer geworden. Gefeiert wird in der Stadt und auf den Obsthöfen und Plantagen außerhalb des Trubels. Unter den insgesamt 401 Händlern, die auf dem diesjährigen Fest auf sechs Kilometern Länge vertreten sein werden, sind 71 einheimische Betriebe oder Anwohner, die vor ihren Häusern an der Straße Wein verkaufen. 70 regional und überregional bekannte Bands spielen auf sieben Bühnen und bedienen laut Veranstaltungsfirma Wohlthat Entertainment jede Musikrichtung. Unter den Highlights sind Auftritte von Frank Zander oder der Deutsch-Rock-Band „Brenner“. Die Newcomer waren unlängst in einer TV-Schlager-Show zu Gast.

Von Luise Fröhlich