Werder

Die Dienstleistungskonzession für das Baumblütenfest in Werder soll neu vergeben werden. Am Dienstag ist die Ausschreibung europaweit bekannt gemacht worden. „Der Vertrag mit der Bietergemeinschaft Horn & Wohlthat läuft in diesem Jahr aus“, so Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU). „Wir hoffen, mit der Neuausschreibung auch Anregungen für eine modernere Ausrichtung des Baumblütenfestes zu erhalten“, sagte er. Gesucht werden Bieter, die die Traditionsinhalte des Festes mit neuen, der Zeit angepassten Ideen verbinden. Das Veranstaltungskonzept soll zu 70 Prozent in die Gewichtung der Angebote einfließen. Eine weiteres Ziel der Neuausschreibung ist es, eine Regelung zur finanziellen Beteiligung der Stadt an den Kosten, aber auch an den Einnahmen des Festes in Form einer Konzessionsabgabe zu fixieren.

Erste Frist für Bewerber endet am 5.April

Bei der Zulassung von Händlern, Schaustellern und Gewerbetreibenden soll mit Blick auf die Festtradition regionaler Handel und regionales Gewerbe einbezogen werden, wie Christian Große erklärte. Auch beim Engagieren von Musikgruppen und Künstlern soll der künftige Veranstalter den regionalen Charakter des Frühlings- und Familienfestes im Blick behalten. Das Festgelände bleibt zunächst im Stadtgebiet, wobei Alternativen künftig möglich sein sollen, so der 1. Beigeordnete weiter.

Das Vergabeverfahren erfolgt in zwei Stufen. Zunächst werden im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs geeignete Bewerber ermittelt. Interessenten müssen ihre Teilnahmeanträge bis 5.April einreichen. Die bestplatzierten Bewerber geben dann ein Angebot ab. In der Angebots- und Verhandlungsphase wird der wirtschaftlichste Bieter ermittelt. Der Gewinner der Ausschreibung soll den Zuschlag für die Dienstleistungskonzession zunächst für drei Jahre erhalten mit Option auf eine dreijährige Verlängerung.

Von MAZonline