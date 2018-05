Golzow

Dem Umbau eines aus DDR-Zeiten stammenden Flachbaus auf dem Golzower Schulgelände zu einem Bürgerhaus steht nichts mehr im Wege. Die Gemeindevertreter ermächtigten in dieser Woche die Brücker Amtsverwaltung zur Auftragsvergabe der Bauleistungen. Allerdings ergab die am 3. Mai erfolgte Submission eine unangenehme Überraschung. Auch Golzow bekommt die gestiegenen Baupreise deutlich zu spüren. „Wir gehen von Mehrkosten in Höhe von 50 000 bis 70 000 Euro aus. Die Preise erhöhen sich nicht monatlich, sondern inzwischen Woche für Woche“, berichtete Amtsdirektor Marko Köhler den Abgeordneten.

Vielleicht in mehreren Etappen

Dennoch rät die Verwaltung der Gemeinde zur Realisierung des Bürgerhauses, weil das Projekt der Lebensqualität der Golzower diene. Auch Bürgermeister Ralf Werner appellierte an die Gemeindevertreter am Bürgerhaus festzuhalten: „Wenn wir uns jetzt nicht bewegen, vertun wir eine große Chance.“ Christian Köppel dagegen wunderte sich, dass die Kommunalaufsicht offensichtlich keine Bedenken gegen die große Investition hat. Amtsdirektor Köhler schlug vor, das Bürgerhaus vielleicht in mehreren Etappen zu bauen, oder die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen zu verschieben. Wolfgang Neumann erklärte für die Fraktion“ „Unser Golzow“ eine Zustimmung unter dem Vorbehalt, dass sich keine massive finanzielle Schieflage für die Kommune einstellen dürfe.

Golzows Bürgermeister Ralf Werner im künftigen Bürgerhaus Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Umbau zum Bürgerhaus ist mit rund 340 000 Euro im Haushalt der Gemeinde für 2018 aufgenommen. Es soll Domizil für Vereine, Gemeindearbeiter und den ehrenamtlichen Bürgermeister werden. Außerdem könnte es für schulische Veranstaltungen genutzt werden, wenn in der benachbarten Grundschule der nächste Sanierungsabschnitt startet. In der Schule steht als nächstes der Bau eines Außenfahrstuhls bis zur zweiten Etage auf dem Plan. Die mit 188 000 Euro geförderte Maßnahme muss bis Ende Juli 2019 realisiert sein.

Von Frank Bürstenbinder