, Beelitz

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis wurde ein 43-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag in Beelitz erwischt. Im Rahmen einer Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille Alkohol. Schließlich räumte der Mann ein, auch keinen Führerschein zu besitzen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Erlaubnis verantworten

Von MAzonline