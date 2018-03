Bernhard Knuth bleibt Bürgermeister in Beelitz

Beelitz. In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) wurde am Sonntag Bernhard Knuth als Bürgermeister bestätigt. Knuth war der einzige Kandidat. Er trat das Unabhängige Kommunalbündnis/Bürger Bündnis Beelitz an.

Der 55-Jährige ist bereits seit 2010 Oberhaupt in der Spargel-Stadt. Damals traten vier Kandidaten an, der gelernte Augenoptiker wurde im ersten Wahlgang ins Bürgermeisteramt gewählt.

Rund 10.392 Wahlberechtigten waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Abgegeben wurden 4.317 Stimmen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 41,5 Prozent. Das Quorum lag bei 1.600 Stimmen.

Gültige Stimmen: 4.279. Mit Ja stimmten 3996 Wähler, das entspricht 93,38 Prozent der Stimmen. Es gab 283 Nein-Stimmen, 38 Wahlzettel waren ungültig.

Von Gudrun Janicke