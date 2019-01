Beelitz

In der Nacht auf Dienstag kam es in Beelitz gleich zu zwei Einbrüchen. In der Trebbiner Straße haben Unbekannte den Zaun eines Firmengeländes zerschnitte und im Anschluss die Sicherheitstechnik einer Halle beschädigt.

Sie brachen deren Tür und innen die Schränke auf. Den Safe hebelten sie auf und leerten ihn. Aus einem Lager entwendeten die Diebe hochwertige Werkzeuge. Zum Schaden liegen noch keine Angaben vor. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Das zweite Verbrechen der Nacht ereignete sich am Kleinen Anger. Dort sind Unbekannte in acht Bungalows eingebrochen. An Geräteschuppen durchtrennten sie die Vorhängeschlösser. Sie stahlen Werkzeug. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden, da noch nicht alle Geschädigten erreicht wurden.

Von MAZonline