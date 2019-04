Beelitz

Die Stadt Beelitz reagiert auf die geplante Abschaffung der Anliegerbeiträge für den Ausbau kommunaler Straßen. Wie Stadtsprecher Thomas Lähns mitteilte, wurde die Bescheidung von noch ausstehenden Ausbaubeiträgen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Im Sommer soll das Gesetz zur Abschaffung der Ausbaubeiträge vom Landtag beschlossen werden. Laut Entwurf der Regierungsfraktionen von SPD und Linke sollen damit das Kommunalabgabengesetz geändert und die bisherige Praxis, Anlieger am Ausbau zu beteiligen, durch eine pauschale Zuwendung aus der Landeskasse ersetzt werden.

„Bei uns gibt es im Moment nur eine Straße, die von der Gesetzesänderung betroffen ist“, erklärte Bürgermeister Bernhard Knuth. Dabei handelt es sich um die Ortsdurchfahrt in Beelitz-Heilstätten. Die Straße selbst wurde zwar vom Land ausgebaut, die Nebenanlagen mit Gehwegen, Straßenbeleuchtung und Grünstreifen hat aber die Kommune hergerichtet – und die waren bislang beitragspflichtig. Die Neuregelung soll rückwirkend gelten und auch Straßen einschließen, die bis 31. Dezember 2018 noch nicht abgenommen und freigegeben wurden.

Die Hoffnung von Anliegern an anderen im Bau befindlichen Straßen im Stadtgebiet muss Knuth indes dämpfen. „Es geht leider nur um diese eine Straße, die anderen Bauvorhaben im Tiefbaubereich, die wir derzeit erledigen, sind erstmalige Herstellungen“, sagte er. Straßen, die vor dem 3. Oktober 1990 weder befestigt noch mit Entwässerung und Leitungen ausgestattet wurden, fallen unter das Erschließungsrecht. Und das sieht eine 90-prozentige Beteiligung der Anlieger vor. Die derzeit laufenden Ausbauten von Fercher- und Friedrich-Engels-Straße in Fichtenwalde sowie Kant- und Schillerstraße und Friedrichshof in Beelitz sind also nicht von der Neuregelung betroffen, wie Lähns mitteilte. Wird eine Straße erstmalig hergestellt, ist das weiterhin beitragspflichtig.

Das Land plant allerdings auch im Bereich des Erschließungsrechts eine Änderung, die Gesetzesentwürfe dazu sollen aber erst nach der Landtagswahl im Herbst eingebracht werden, sagte er. Wie neue Regelungen in dem Bereich aussehen, ist derzeit noch unklar.

