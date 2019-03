Beelitz

Das Beelitzer Spargelfest wird ein Stück weit ökologischer. Wie Stadtsprecher Thomas Lähns mitteilte, will die Stadt auf Mehrwegbecher umstellen. Lähns verweist auf die „unzähligen Einweg-Plastikbecher“, die der Bauhof bisher Jahr für Jahr nach dem Spargelfest entsorgen musste. Dem soll in diesem Jahr Einhalt geboten werden – mit Mehrwegbechern, die man als Spargelfest-Besucher das ganze Wochenende dabei hat und immer wieder auswaschen und neu befüllen lassen kann.

„Wir sind mit dieser Idee schon beim Sommerfest im vergangenen Jahr sehr gut gefahren“, sagte Bürgermeister Bernhard Knuth jüngst im Hauptausschuss. Die Besucher des Festes, das für ehrenamtlich Engagierte ausgerichtet wird, hätten die kreativ gestalteten Becher gut angenommen, „viele haben sie auch als Erinnerungsstück behalten“. Knuth: „Wenn wir das auf unser Spargelfest ausweiten, tun wir sehr viel für die Umweltbilanz der Stadt.“

Die Kosten seien überschaubar. „Pro Becher könnte man einen Euro verlangen – als Pfand oder optional als Kaufpreis.“ 20 000 Mehrwegbecher will die Stadt laut Lähns produzieren lassen. „Dadurch würden auch jede Menge Aufwand und Kosten gespart, wenn die Stadt nach den Festabenden wesentlich aufgeräumter aussieht als es bisher der Fall war.“

Die Mehrwegbecher sollen mit Spargelfestmotiven bunt gestaltet werden und im Vorfeld an die Getränkehändler herausgegeben werden. Auch in der Touristinfo wird es im Vorfeld welche zu kaufen geben, sagte Lähns, der schon mal verriet, was beim diesjährigen Spargelfest so los sein wird. „Schon das Bühnenprogramm ist mit großen Stars wie DJ Ötzi, Michelle, Sarah Lombardi sowie Wencke Myhre und den Wildecker Herzbuben prominent besetzt, hinzu kommen viele Akteure aus Beelitz und der Region, die für Unterhaltung sorgen werden“, sagte er. Einen Vorgeschmack auf ihre Auftritte hatten Klaus und Klaus und Gottlieb Wendehals bereits auf der Grünen Woche gegeben, auch sie werden dabei sein.

Rund um den Kirchplatz wird der Regionalmarkt mit ländlichen Erzeugern und dem Pro-Agro-Kochstudio zum Schlemmen einladen und voraussichtlich sollen auch wieder Kahnfahrten auf der Nieplitz angeboten werden. Gefeiert wird vom 31. Mai bis 2. Juni.

Von MAZ-online