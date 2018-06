Fichtenwalde

Noch steht er verhüllt an der Ecke, an der sich Berliner Allee und Eichenstraße kreuzen. Es gibt auch noch kein Foto von ihm, sagt Fichtenwaldes Ortsvorsteher Thilo Köhn. Zu Gesicht bekommen ihn die Fichtenwalder am 23. Juni um 11 Uhr das erste Mal. Dann wird er enthüllt – der Trinkwasserbrunnen, von dem hier die Rede ist und der pünktlich zur 110-Jahrfeier einem kleinen, neugestalteten Platz im Jubiläumsort eine besondere Zierde geben soll.

Ein bisschen was kann freilich schon verraten werden über den Brunnen. „Die Idee war, die Formsprache einer alten Wasserpumpe aufzunehmen“, erzählt Köhn. Der Brunnen soll daran erinnern, dass der baumreiche Ort und seine Bewohner eine besondere Beziehung zum Wasser haben. Weil sich Menschen in der Regel dort ansiedeln, wo es Wasser gibt, war es jedenfalls keine Selbstverständlichkeit, dass vor 110 Jahren die ersten Fichtenwalder Siedler ausgerechnet in den Wald zwischen Ferch, Klaistow und Beelitz kamen – wo weit und breit kein Wasser in Sicht war. Erst jetzt, zum Ortsjubiläum, bekommt das flüssige Element auch einen sichtbaren Platz – in Form des Trinkwasserbrunnens an der Ecke Berliner Allee/Eichenstraße.

Der Bereich an der Kita wird seit dem Frühjahr neu gestaltet

„Der dortige Bereich an der Kita wird seit dem Frühjahr komplett neu gestaltet“, sagt der Beelitzer Stadtsprecher Thomas Lähns: Um den Findling mit dem Gründungsdatum direkt an der Straße wurden Bänke gruppiert, ebenso im hinteren Bereich, wo sich der Brunnen gut verhüllt bereits befindet.

„Das Wasser hat für unseren Ort seit jeher eine große Bedeutung“, sagt Ortsvorsteher Tilo Köhn, „vor allem, weil es oft genug knapp war.“ Erst 1931 ging das erste Wasserwerk im Ort in Betrieb und noch vor drei Jahren, als der Sommer besonders heiß und der Wasserverbrauch hoch war, stieß das heutige Wasserwerk an seine Grenzen. Folge: Im Sommer 2015 floss für zwei Stunden kein Wasser mehr aus den Hähnen. Solche Engpässe soll es nicht mehr geben: Das Wasserwerk wird derzeit erweitert.

Auf dem Platz im Ortskern wurden auch Blumenbeete und Wege angelegt und so ein Ort an zentraler Stelle geschaffen, an dem sich die Fichtenwalder treffen und aufhalten können. Sie haben auch finanziell einen Beitrag dazu geleistet: Neben dem Geld aus dem Beelitzer Haushalt flossen etwa 4000 Euro an Spenden ins Projekt.

Den Brunnen fertigte der Bildhauer José Nuevo an

Der Brunnen ist vom Salzbrunner Bildhauer José Nuevo angefertigt worden. Entworfen hat er ihn als zweiteiliges Bauwerk: Da ist zum einen das Becken, das in einen ein Meter hohen Bottich eingelassen wird, und zum anderen eine 1,50 Meter hohe schlanke Säule, in die der Zulauf installiert wird.

Beide Teile sind in einer Berliner Werkstatt in Bronze gegossen worden, allein der Weg bis dorthin hat aber schon einiges an Überlegungs- und Modellierarbeit gekostet, berichtet José Nuevo, der schon einige Akzente im Beelitzer Stadtbild gesetzt hat. Die Installation auf der Festwiese stammt zum Beispiel von ihm. Und er hat den Brunnen im Beelitzer Lustgarten gestaltet. Diesen Brunnen legte Nuevo wie einen kleinen Fluss an, auf dem drei Schiffe schwimmen.

Zum Fichtenwalder Trinkwasserbrunnen liefen vor sechs Monaten die ersten Gespräche. Danach ging es an die Umsetzung. „Etwas Leichtes sollte es sein, das zum Ort passt.“ Mehrmals wurde das ursprüngliche Modell aus Styropor abgeformt, um letztendlich eine geeignete Form für den Guss zu bekommen. José Nuevo, der aus Spanien stammt und in Salzbrunn lebt, kennt die Bedeutung von Brunnen: Vor allem entlang der Pilgerwege sind sie immer Anziehungspunkt gewesen. „In Spanien hat aber eigentlich jedes Dorf einen Brunnen, der immer auch der Mittelpunkt ist, weil dort die Menschen Wasser holten“, sagt er. Auch wenn die Fichtenwalder kein Wasser mehr holen müssen: Ihr Brunnen soll ebenso eine besondere Bedeutung bekommen – als Treffpunkt für die Menschen.

Von Jens Steglich