Fichtenwalde

Im Zentrum von Fichtenwalde soll ein Bürgerhaus errichtet werden, das zugleich ein letzter Baustein für die Vollendung der Ortsmitte sein wird. Wie von Ortsvorsteher Tilo Köhn (Gemeinsam für Beelitz) zu erfahren war, liegen für den geplanten Neubau drei Entwürfe vor, die im Auftrag des Beelitzer Bürgermeisters Bernhard Knuth von einem Architekturbüro erarbeitet worden waren. Entstehen soll das Bürgerhaus auf einem Baufeld westlich des Marktplatzes. „Wenn 2019 die Planung auf den Weg gebracht und 2020 der Bauantrag gestellt wird, um 2021 mit dem Bau zu beginnen, wäre das ein realistischer Zeithorizont“, sagte Köhn.

Bei der Entscheidung über das Bauprojekt an prominenter Stelle sollen die Fichtenwalder mit einbezogen werden. „Wir wollen die Meinungsbildung auf eine breitere Basis stellen“, so Köhn, der betonte: „Mit der Entscheidung, die Mitte Fichtenwaldes zu vollenden, wird ein baulicher Schlusspunkt gesetzt, der für viele Jahrzehnte Bestand haben wird.“ Es gelte deshalb, die Balance zu wahren „zwischen dem besonderen Charakter Fichtenwaldes als Waldgemeinde und den steigenden Anforderungen einer wachsenden, modernen Bürgerschaft“.

Entwurf 1 sieht nur einen eingeschossigen Bau vor, den der Ortsbeirat für zu klein hält, um die geplanten Nutzungen unterzubringen. Quelle: Architekturbüro Benjamin Kasten

Geplant ist, am 12. März zur Ortsbeiratssitzung mit den Bürgern das Vorhaben zu diskutieren. Bis dahin können sich die Fichtenwalder auch mit Ideen und Vorschlägen direkt an den Ortsbeirat wenden (siehe Info-Kasten). An dem 12. März soll im Ortsbeirat auch eine Entscheidung fallen, „auf welcher Grundlage geplant werden soll“. Laut Köhn gibt es die Zusage des Beelitzer Bürgermeisters, dass Geld für eine Umsetzung des Projekts in einen Nachtragshaushalt eingestellt werden kann, wenn in Fichtenwalde eine Einigung über das Vorhaben erzielt wurde. Eine Kostenschätzung für den Bau des Bürgerhauses liegt derzeit noch nicht vor.

Veranstaltungssaal und Vereinsräume im Bürgerhaus

Für die Nutzung des Bürgerhauses gibt es schon klare Vorstellungen. An erster Stelle steht ein Saal für Veranstaltungen. Der neue Saal ersetzt den bisher genutzten im Hans-Grade-Haus. Der Saal dort ist angemietet und kann an Wochenenden nicht genutzt werden, weil sich oben drüber Wohnungen befinden. Mit dem Bau eines neuen Saals würde sich die Kommune die bisherige Saalmiete sparen.

Der Entwurf Nummer 2lehnt sich an den ersten Entwurf an, ist aber etwas größer als der eingeschossige Neubau der Variante 1. Quelle: Architekturbüro Benjamin Kasten

Köhn spricht von einer multifunktionalen Begegnungsstätte, in der es auch ein Café als Treffpunkt geben soll. Zudem werden Räume für Vereine und fürs Ortsarchiv gebraucht. Letzteres befindet sich derzeit in der Wohnung der Ortschronistin. Die Chance zur Vollendung der Ortsmitte wollen die Fichtenwalder auch dafür nutzen, das Dienstleistungsangebot zu erweitern. Die Rede ist etwa von einer Tierarztpraxis und von einem Geldautomaten, der in Fichtenwalde fehlt. Mit der Aufgabe des Saals im Hans-Grade-Haus wäre dann auch dort Platz, um Raum für Gewerbe zu schaffen und zu vermieten. Denkbar sei dort zum Beispiel eine Arztpraxis, sagte der Ortsvorsteher.

Zwei Baufelder am Marktplatz sind noch frei

Köhn verweist auf die Pläne der Fichtenwalder Aufbaugesellschaft aus den 1990er Jahren zur Gestaltung des Marktplatzes. „Der Platz sollte ursprünglich durch vier Gebäude eingefasst werden, die zentrale, innerörtliche Dienstleistungen aufnehmen sollten“, sagte er. Weil sich damals keine Investoren fürs Ortszentrum fanden, wurde nur das Hans-Grade-Haus gebaut. „Wir müssen 20 Jahre später eigene Antworten auf die Fragen finden: Wie soll es mit der Mitte Fichtenwaldes weitergehen?“, heißt es in einem Schreiben des Ortsvorstehers, in dem er sich direkt an die Bürger wendet.

Zwei Baufelder westlich und östlich des Marktplatzes sind noch frei. Köhn plädiert dafür, den anderen Flügel auf der Ostseite konzeptionell mitzudenken, auch wenn mit dem Bürgerhaus zunächst nur ein Flügel gebaut wird. „Fehler, die jetzt gemacht werden, sind kaum mehr zu korrigieren, die mit der Bebauung getroffenen Entscheidungen werden über viele Jahrzehnte Bestand haben“, so Köhn. Den Flügel östlich des Marktplatzes könne ein Investor errichten, um Wohnungen für jüngere und ältere Leute zu schaffen. „Mietwohnungen werden gebraucht“, vor allem auch, um die jüngere und ältere Generation im Ort zu halten, sagte Köhn.

Diskussion im Hans-Grade-Haus Über den weiteren Fortgang des Projekts wird zur Ortsbeiratssitzung am 12. März, 18.30 Uhr, im Hans-Grade-Haus debattiert und entschieden. Die Bürger sind eingeladen, mit zu diskutieren, „damit wir zu einer fundierten Entscheidung kommen können“, sagt Ortsvorsteher Tilo Köhn. Der Ortsbeirat hatte in ersten Beratungen gegen einen eingeschossigen Bau (Entwurf 1) plädiert, weil dieser nicht genug Raum für geplante Nutzungen biete. Bürger können bis zur Ortsbeiratssitzung am 12. März ihre Ideen und Vorschläge auch schriftlich einbringen unter: ortsbeirat@fichtenwalde.de

Von Jens Steglich