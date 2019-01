Beelitz

Schwer verletzt kam eine Radlerin (79) am Donnerstag in ein Potsdamer Krankenhaus: Ein Auto war zuvor vom Parkplatz einer Bäckerei in der Clara-Zetkin-Straße in Beelitz gekommen. Dessen Fahrer hatte die Radlerin nicht gesehen.

Die 79-Jährige wich einem Zusammenstoß aus, stieß mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Der Pkw fuhr in Richtung Bahnhof davon, ohne Hilfe zu leisten und die Geschwindigkeit zu verringern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon: 03381/56 00.

Von MAZonline