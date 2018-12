Beelitz Rettungseinsatz - Fünf Feuerwehrmänner verletzt bei Wohnungsbrand Bei einem Wohnungsbrand in Beelitz wurden am Freitagabend fünf Feuerwehrmänner leicht verletzt. Die Dachgeschosswohnung brannte vollständig aus. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

In einem Mehrfamilienhaus in Beelitz ist es am Freitag gegen 23 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen. Quelle: Julian Stähle