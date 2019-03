Beelitz

In Beelitz dürften nicht mehr viele wissen, wem die Stadt etwa den Wasserturm, markante Bauten in der Poststraße und in der Berliner Straße oder den Bau der Kanalisation zu verdanken hat. Das alles und noch einiges mehr entstand in einer Ära, die maßgeblich Robert Tiedemann prägte, der von 1919 bis 1932 Bürgermeister war. Man könnte auch sagen: Er war der, der Beelitz in schwierigen Zeiten zu einer pulsierenden Kleinstadt machte. Kein Wunder also, dass Tiedemann mit oben auf der Liste des Heimatvereins stand, als es darum ging, in einer neuen Veranstaltungsreihe Menschen vorzustellen, die Beelitz gutgetan haben. Der Auftakt am Mittwochabend, passenderweise im Tiedemann-Haus, war dem früheren Bürgermeister gewidmet und Sally Bein, der in Beelitz eine israelitische Erziehungsanstalt für behinderte jüdische Kinder leitete.

Beelitz blühte trotz Krisenzeiten auf

Auf die Spur Robert Tiedemanns hatte sich Irene Krause vom Heimatverein begeben. Warum sie ihn für so bedeutend für Beelitz hält, erklärt sie auch aus der Zeit heraus, in der er es schaffte, der Stadt einen Aufschwung zu bescheren. Es waren turbulente Zeiten, in denen das Wort Krise niemanden mehr erschüttern konnte. Krisen kamen und gingen damals in kurzen Abständen. „Es mutet beinahe wie ein Wunder an, dass Beelitz unter der Leitung Robert Tiedemanns in diesen Jahren sichtbar aufblühte“, sagte Irene Krause, die wie ein Detektiv Details aus der Lebensgeschichte aufspürte. Dass er bis 1923 im Haus am Kirchplatz 1 wohnte, entdeckte sie in einer Anzeige in einer Beelitzer Zeitung. In der Annonce ist die Rede von einem Kinderpelzkragen, der verloren gegangen war. „Gegen Belohnung wird Rückgabe erbeten an Tiedemann, Kirchplatz 1...“

Der Bürgermeister Robert Tiedemann mit seiner Frau und seiner Tochter. Quelle: Heimatverein Beelitz

Er übernahm das Amt 1919, als das Land von Krieg und Reparationszahlungen gebeutelt war. Irene Krause berichtete auch von vielen Todesannoncen in der Beelitzer Zeitung, die Kindern galten. Sie starben damals an Typhus. „ Tiedemann setzte sich dafür ein, dass die Leute einigermaßen zu Essen hatten“, erzählte die Heimatforscherin. Er sorgte auch dafür, dass die Beelitzer von Schmalzlieferungen etwas abbekamen, die aus den USA ins Land kamen. Gefunden hat sie Zeitungsartikel, in den berichtet wird, wie Deutsche, die nach Amerika ausgesiedelt waren, Hilfspakete an Verwandte schickten. Trotz eigener Not gab es in der Spargelstadt den Aufruf, die Beelitzer mögen einen Tag Essen sparen, um es Kindern in Wien zu schicken, die noch mehr litten.

Gedenkblatt zum Tode Tiedemanns

Irene Krause präsentierte auch ein Gedenkblatt, das Tiedemann gewidmet war, der am 27. Februar 1932 „bei der Ausübung seines Amtes“ wohl an einem Schlaganfall starb. Im Gedenkwort des Treuenbrietzener Bürgermeisters Jenner heißt es: „Geriet man hart mit ihm aneinander, so nur dann, wenn er für seine Stadt stritt. So hatte der Beelitzer Spargel für mich immer eine gewisse Zähigkeit, nämlich diejenige, mit welcher Robert Tiedemann für den Ruf dieses – ich erkenne es ja an – zarten Gewächses kämpfte.“

Sally Bein – nach ihm ist heute das Beelitzer Gymnasium benannt. Quelle: Heimatverein Beelitz

Gekämpft hat auch Sally Bein – für seine Schützlinge in der „Israelitischen Erziehungsanstalt für körperlich und geistig zurückgebliebene Kinder“. Sie war 1908 in Beelitz in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße 5 eröffnet worden. „ Sally Bein war der erste und letzte Leiter der Anstalt“, erzählte Hannelore Schade vom Heimatverein. Der Volksschul- und Taubstummenlehrer ist 26 Jahre alt, als er die Leitung übernimmt. „Er hatte besondere pädagogische Fähigkeiten“, sagte Hannelore Schade. Die Kinder wurden in kleinen Klassen individuell betreut. Viele seiner Schüler konnten trotz Behinderungen später „ein halbwegs selbstständige Leben“ führen und einen Beruf erlernen.

1942 werden die jüdischen Kinder und Sally Bein deportiert

Nach der Machtübernahme der Nazis geriet die Einrichtung immer mehr in Bedrängnis. Bürgermeister Jordan, „ein linientreuer Begleiter der Nazis“, wollte die Stadt ab 1935 judenfrei bekommen, erzählte Schade. Sie zitierte auch aus einem Brief des Lehrers Elsler, der zudem das Zauche-Museum im Wasserturm leitete und sich übel über die jüdischen Kinder in der Nachbarschaft beklagte. Leider seien die Lebensäußerungen der jüdischen Bewohner nicht genügend abgeriegelt. Für Deutsche sei es kein Sonntagsvergnügen, den Juden im Park zu begegnen. „Bringen Sie bloß das Judenheim fort“, heißt es in dem Brief von 1937. Fünf Jahre später erfüllt sich der hasserfüllte Wunsch. 1942 werden die jüdischen Kinder, Lehrkräfte und Sally Bein und seine Frau deportiert. Vermutet wird, dass sie erst ins Warschauer Ghetto und dann nach Auschwitz kamen oder nach Sobibor. Danach verliert sich ihre Spur. Am 23. Juli 1942 werden Einrichtungsgegenstände aus der Erziehungsanstalt an Beelitzer Bürger versteigert. „1000 Reichsmark wurden bei der Versteigerung eingenommen.“

Sally Bein hätte zunächst ausreisen können Die Israelitische Erziehungsanstalt wurde ab 1906 errichtet und im Oktober 1908 eröffnet. Erbaut wurde sie vom jüdischen Gemeindebund in Berlin und dem jüdischen Orden „Bne Briss“. Er wurde zur Nazizeit 1937 aufgelöst, eine Hälfte der Anstalt fiel an den Staat. Später musste die jüdische Gemeinde ihre Hälfte zwangsverkaufen. Sally Bein stellte laut Hannelore Schade vom Heimatverein 1938 einen Ausreiseantrag, um zu seiner emigrierten Tochter nach Britisch-Indien zu reisen. Die Genehmigung, die drei Monate galt, nahm er wohl aus Verantwortung gegenüber den jüdischen Kindern nicht wahr. Der zweite Antrag wurde später abgelehnt. Nach Schließung der Anstalt und der Deportation der Kinder und Lehrkräfte wurde aus dem Gebäude eine Haushaltsschule für den Bund deutscher Mädchen (BDM). Danach zog die Reichjugendführung der Hitlerjugend ins Haus. Heute ist in dem Gebäude das Beelitzer Sally-Bein-Gymnasium.

Von Jens Steglich