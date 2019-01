Beelitz-Heilstätten

Die Kliniken Beelitz erweitern mit Beginn dieses Jahres ihr ambulantes Angebot und etablieren ein Medizinisches Zentrum für Erwachsense mit Behinderungen (MZEB) am Standort in Beelitz-Heilstätten. Nach Klinikangaben ist es das erste seiner Art im Land Brandenburg. Es richtet sich vordergründig an Erwachsene, die geistig oder mehrfach körperlich behindert sind, wie Kliniken-Sprecher Thomas Lehmann mitteilte. Laut Lehmann wird damit am Gesundheitsstandort in Beelitz-Heilstätten eine seit langem bestehende Versorgungslücke für diese Patienten im Land Brandenburg geschlossen.

„Bis zum 18. Lebensjahr werden betroffene Patienten in sozialpädiatrischen Zentren ( SPZ) versorgt. Mit Erlangen der Volljährigkeit endet jedoch die Zuständigkeit dieser Zentren“, sagte Lehmann. Bis zu einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 hätten betroffene Erwachsene „keine optimale weiterführende und umfassende Betreuung aus einer Hand“ erhalten. „Der Gesetzgeber erteilt den Kliniken Beelitz die Zulassung, mit diesem ambulanten Angebot den Betroffenen den Weg für einen nahtlosen Übergang der Versorgung vom SPZ ins MZEB zu ermöglichen“, so Lehmann. Aufgenommen werden freilich auch ältere Patienten, die vorher nicht in diesen Zentren betreut wurden.

Im Medizinischen Zentrum arbeiten disziplinübergreifend Ärzte, Therapeuten und Pfleger zusammen, um eine speziell auf den jeweiligen Patienten abgestimmte Behandlung zu ermöglichen. Die medizinische Leitung in der neuen Ambulanz hat Günther Wihl, Facharzt für Neurologie, übernommen. „Es freut mich sehr, ein solches ambulantes Angebot den betroffenen Patienten in Brandenburg bieten zu können. Unsere Patienten profitieren damit von kurzen Wegen und einem kompetenten Ansprechpartner vor Ort“, sagte Wihl, der ankündigte, in den kommenden Monaten das Leistungsangebot weiter auszubauen.“

Von Jens Steglich