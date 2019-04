Beelitz-Heilstätten

In der Parkinson-Klinik in Beelitz-Heilstätten ist eine neue Station eröffnet worden. Wie die Klinik mitteilte, sind insgesamt „73 akutstationäre Betten“ hinzugekommen.

Die Einrichtung zählt damit zu den größten Fachkliniken ihrer Art in der Bundesrepublik und versorgt vollstationär jährlich 1200 Patienten, die an Parkinson und anderen Bewegungsstörungen leiden.

Das Team um Chefarzt Georg Ebersbach, der im Februar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden war, hatte 2019 noch zwei weitere Gründe zum Feiern. Die Parkinsonklinik in Beelitz-Heilstätten ist 20 Jahre alt geworden und wurde dieses Jahr außerdem zum Parkinsonzentrum ernannt. „Damit ist die Klinik das erste und bislang einzige offiziell ausgewiesene Parkinsonzentrum in Berlin-Brandenburg“, heißt es in einer Mitteilung des Hauses. Die Verleihung dieses Titels und das 20-jährige Bestehen der Einrichtung haben Mitarbeiter und Gäste zum Weltparkinsontag am 11. April gefeiert.

Beim Festakt kamen auch Patienten der Klinik zu Wort. So schilderte Spiegel-Autor Stefan Berg, was es bedeutet, mit Morbus Parkinson zu leben. Seine Rede über den Umgang mit der eigenen Erkrankung überschrieb er mit dem Titel: „Lob der Lahmheit – ein anderer Blick auf das Kranksein.“

Von MAZ-online