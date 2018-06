Langerwisch

Wegen massiver Fahrbahnschäden musste die Landesstraße 77 in Langerwisch ungeplant voll gesperrt werden. Damit ist die wichtige West-Ost-Verbindung zwischen den Gemeinden Michendorf und Nuthetal gekappt, die zugleich Umleitungsstrecke für die Baustellen-Autobahn A 10 ist.

Wie von Thomas Schmidt, Leiter der Straßenmeisterei Michendorf, zu erfahren war, sind die Schäden an der L 77 bei horizontalen Bohrungen für die Verlegung von Internet-Kabeln entstanden. Die Straße des Friedens, wie die L 77 in Langerwisch heißt, wurde in Höhe der Hausnummer 62 beschädigt. Der Leiter der Straßenmeisterei geht derzeit davon aus, dass die Straße bis 15. Juni gesperrt bleiben muss. „Die Reparatur soll schnellstmöglich erfolgen.“ In Zeiten einer brummenden Baukonjunktur ist es indes nicht einfach, schnell eine Baufirma zu finden. „Der Landesstraßenbetrieb wird alles dafür tun, dass der Termin eingehalten werden kann“, sagte Schmidt. Der Landesbetrieb lässt die Schäden beseitigen, damit die Straße wieder freigegeben werden kann. Danach wird er prüfen, wer für die Schäden verantwortlich ist, um gegen den Verursacher Regressforderungen zu erheben. Die Bohrungen hatte der Internet-Anbieter DNS-Net beauftragt.

Autofahrer müssen wegen der Sperrung große Umwege über Wilhelmshorst oder Potsdam fahren. Eine Umleitung über Wilhelmshorst ist ausgeschildert. Anlieger in Langerwisch können von beiden Seiten bis zur Baustelle fahren, um an ihre Grundstücke zu gelangen.

Von Jens Steglich