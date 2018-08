Beelitz

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg hat jetzt den Zuschlag für den Bau des Radweges entlang der Landesstraße 88 zwischen Fichtenwalde und Klaistow sowie für die Sanierung des Straßenabschnittes an die Baufirma Matthäi in Michendorf vergeben. In dem betreffenden Abschnitt soll es auch zwei Mittelinseln zum gefahrlosen Überqueren der Straße geben.

Auf diesen Radweg haben die Einwohner in Fichtenwalde und Klaistow lange warten müssen. Immer wieder hatten sie vom Land mehr Sicherheit für die Radfahrer auf dieser Straße gefordert. Der Bau des Radweges wird von der Europäischen Union gefördert, da mit der Sanierung der Straße auch der Kohlendioxidausstoß des Verkehrs gesenkt werden kann.

Die Baufirma hat bereits mit vorbereitenden Arbeiten begonnen. Die Inseln und der Durchlass sollen ab September angelegt werden. Der Verkehr soll mit Provisorien beziehungsweise mit einer Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt werden.

In den Herbstferien erneuern die Bauleute die Fahrbahn, wozu die Straße voll gesperrt werden muss. Der Verkehr wird in dieser Zeit über Beelitz, Borkheide, Borkwalde, Kanin beziehungsweise umgekehrt umgeleitet. Alternativ können die A 9 und die A 10 genutzt werden. Der Busverkehr zwischen Fichtenwalde und Klaistow wird über eine provisorische Führung vorbeigeleitet. Der Abschnitt soll im Dezember dieses Jahres fertig sein.

Von MAZonline