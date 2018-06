Radewege

Alles richtig gemacht haben am Donnerstagabend die etwa 120 Besucher der Dorfkirche in Radewege. Sie hatten sich zur Premiere des neuen Programms des A-cappella-Ensembles „6 Richtige“ eingefunden.

Die zwei Sängerinnen Theresa Bartz und Anita Wodatschek mit ihren glockenhellen Stimmen sowie die vier Sänger Markus Rindt, Benjamin Kahleyss, (Tenöre), Marc Spiess und Torsten Imber (Bass) haben ihr Publikum mit einem vielseitigen Programm und ihren tollen Stimmen einfach mit gerissen.

„So viel ich weiß, sind wir in Brandenburg das einzige A-cappella-Ensemble“, stellte Benjamin Kahleyss stolz fest. Bis zur Pause hätten sie sich von ihrer anfänglichen Anspannung frei gesungen, verriet er noch. Bei dem Sting-Titel „Human“ ging die Post dann richtig ab. Und erst Recht bei „Fever“, dem bluesig-jazzigen Song, den Peggy Lee 1957 weltbekannt gemacht hat. Da stieg die Temperatur in der Kirche gefühlt spürbar an.

Meditative Stimmung des „nördlichen Lichts“

Ein besonders gelungener Höhepunkt ist den sechs Interpreten mit dem Kultlied „Northern Lights“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo gelungen, das im Internet mit knapp drei Millionen Klicks einen geradezu kometenhaften Erfolg zu verzeichnen hat. Dem Ensemble ist es großartig gelungen, die meditative Stimmung des Liedes zu vermitteln, das mit seinen mehrstimmigen Passagen, den Kanon artigen Überlappungen und langen Akkorden recht schwierig zu singen war.

Die Dorfkirche in Radewege. Quelle: Frank Bürstenbinder

Sehr gelungen war auch die Interpretation von „Man in the Mirror“, einem der Lieblingssongs von Michael Jackson, der auch auf seiner Beerdigung gespielt wurde. Die Zerrissenheit der Welt und den Appell, das eigene Leben zu ändern, um denjenigen zu helfen, die Unterstützung brauchen, haben „6 Richtige“ eindringlich vermittelt.

Plötzlich herrschte Uneinigkeit bei den Sängern. Therese Bartz kündigte als nächsten Titel „Sentimental Journey“ an. Sie wollte gleich noch einen weiteren Song ansagen. Doch da fiel ihr Markus Rindt rüde ins Wort: Mit „Sentimental Journey“ wolle man sich verabschieden. Das stimmte aber gar nicht.

Sentimentale Reise mit dem „Scandinavian Shuttle“

Die Sänger hatten noch einen weiteren Titel auf ihrem Programmzettel, nämlich „Scandinavian Shuttle“. Nachdem die schöne, sentimentale Reise verklungen war, applaudierten die Zuhörer vorsichtshalber kräftig und rhythmisch und erlebten so auch die fetzige Reise nach Skandinavien, bei der sie kräftig mit klatschten.

Jetzt war das Publikum so richtig in Form und klatschte und klatschte, rhythmisch natürlich. Als Belohnung kam „Lovely Day“ zu Gehör. Und damit war immer noch nicht Schluss. Wieder klatschten die Leute rhythmisch, einige riefen keck „Zugabe, Zugabe“. „Wer sich gar nicht bremsen kann, nicht mitzusingen, der kann das einfach tun“, sagte Markus Rindt. Das ließen sich die Zuhörer nicht zweimal sagen und schon sangen alle gemeinsam den stimmigen Abba-Titel „Thank You for the Music“.

Von Ann Brünink