Radewege

Er: Junglehrer, sportlich, wohlerzogen. Sie: Jungbäuerin, schmuck, fleißig, langer blonder Zopf. Beim Tanz in Radeweges Sälen musste es einfach funken. „Damals war jedes Wochenende Schwof im Dorf. Die Gaststätten wechselten sich mit ihren Stammkapellen ab. Klar, dass wir uns als junge Leute auf dem Tanzboden näherkamen“, erinnert sich Reimund Riechers (84). Gattin Edeltraud (82) weiß noch genau: „Bei mir hat es gleich gefunkt.“

Hochzeit bei Sonnenschein

Aus Freundschaft wurde Liebe. Nach dem obligatorischen Verlobungsjahr läuteten am 3. April 1959 bei Sonnenschein die Hochzeitglocken. Deshalb können Reimund und Edeltraud Riechers an diesem Mittwoch das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. „Wir sind sehr dankbar, dass wir dieses Jubiläum feiern dürfen. Durch Dick und Dünn sind wir in all den 60 Jahren gegangen. Gerade im Alter ist es wichtig, dass man sich gegenseitig Halt gibt“, ist sich das Jubelpaar einig. Gemeinsam mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten werden die Radeweger heute auf ihren Ehrentag anstoßen.

Reimund und Edeltraud Riechers führen am 3. April 1959 bei schönem Wetter den Brautzug durch das Dorf an. Nach der Trauung in der Kirche ging es zum Feiern in die Gaststätte Kuhlmey (Beetzseeknick). Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Riechers sind am Beetzsee bestens bekannt. Generationen von Kindern turnten bei ihnen am Barren, übten sich im Weitsprung und spielten Volleyball. Über Jahrzehnte waren sie das Sportlehrer-Ehepaar der Radeweger Schule. „Wir waren Tag und Nacht zusammen. Es wurde uns nie zu viel“, schmunzelt Reimund Riechers. Als Berliner Junge erlebte er die Bombennächte in der Großstadt. Weil die Wohnung zerstört wurde, zogen die Eltern nach Geltow zu den Großeltern.

Als 14-Jähriger machte er zunächst eine Lehre als Zimmermann, holte das Abitur nach und sattelte mit einem Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHFK) in Leipzig zum Sportlehrer um. Für die ersten zwei Jahre konnte Reimund Riechers unter drei Schulen auswählen. Nicht zuletzt wegen der Nähe zum Beetzsee entschied sich der Junglehrer für Radewege – und blieb für immer.

Die erste Wohnung

Auch Edeltraud Riechers kam über Umwege zum Lehrerberuf. Sie wuchs auf dem elterlichen Bauernhof in Radewege auf, lernte alle Seiten der Landwirtschaft kennen. Damals stand noch jede Menge Vieh in den Fachwerkställen. Nach der Hochzeit richtete sich das junge Ehepaar zunächst auf dem Familienanwesen ein, zog aber dann in den neuen Wohnblock auf dem Butzower Hasselberg. 1961 wurde Tochter Kerstin, drei Jahre später Sohn Jens geboren. Edeltraud Riechers kam durch ihren Mann zunächst als Hortnerin und ab 1964 als Sportlehrerin zu ihrem neuen Beruf. Nach zwölf Jahren in Butzow zur Miete zog die Familie zurück nach Radewege in das Geburtshaus von Edeltraud Riechers, wo das Ehepaar bis heute lebt.

Schwimmen im Beetzsee

Viel Fleiß und Arbeit haben die Riechers über die Jahre in den Um- und Ausbau des um die Jahrhundertwende errichteten Vier-Seiten-Hofs investiert. Trotzdem fanden sie Zeit für ehrenamtliches Engagement im Dorf. Gemeinsam haben sie sich im Sportverein betätigt. Im Sommer wird immer noch jeden Tag im Beetzsee geschwommen. Edeltraud Riechers hält bis heute den Landfrauen die Treue. Ehemann Reimund war nach der Wende 21 Jahre ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, Bürgermeister und Ortsvorsteher. Bis heute schöpft das Jubelpaar Kraft aus dem schönen Garten: „Dann sind wir dankbar über jeden neuen Tag.“

Von Frank Bürstenbinder