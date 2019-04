Ketzür

Im April brauchen sie keine Drillmaschine, ohne Mähdrescher funktioniert die Ernte im September. Mit bloßen Händen haben Drittklässler aus Radewege vor der Ketzürer Bockwindmühle ein Getreidefeld bestellt. Ist das Korn reif, wollen die Grundschüler zu Sicheln und Dreschflegeln greifen. Deutschlands jüngste Bauern wohnen am Beetzsee. Ihr großes Projekt im Rahmen des Sachkundeunterrichts soll sie von der Aussaat bis zum fertigen Brot begleiten. Und zwar nach Art unserer Vorfahren.

Zur Galerie Wenn die Saat gut aufgehen soll, wird jetzt vor allem Regen gebraucht. In etwa drei Wochen sollte das erste Grün zu sehen sein. Ausgesät wurde Gerste, Weizen, Hafer und Roggen.

Winterjacken, Mützen und Schals waren am kühlen Mittwochmorgen auf dem Ketzürer Mühlenberg angesagt. Zusammen mit dem Förderverein säten 22 Mädchen und Jungen zum ersten Mal in ihrem Leben Getreide aus. „Die Kälte ist für die Saat nicht das Problem. Wenn sie gut aufgehen soll, brauchen wir Regen“, erklärte Kerstin Spittka den Kindern. Zwar hat ihr erstes Getreidefeld in Wahrheit die Ausmaße eines Gemüsebeetes, doch die Größe reicht für Erntebrot in Klassenstärke.

Elisa Geisler aus Ketzür sät Gerste aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch bis der mobile Backofen des Mühlenfördervereins angefeuert werden kann, ist noch eine weile Zeit. Zunächst zeigte Vereinsmitglied Riccarda Beck dem Nachwuchs, wie das Getreide in die Erde kommt. Dafür mussten die Schüler mit Harken Rillen in den Boden ziehen. „Nun die Körner mit lockerer Hand ausstreuen“, so Beck. Für Elisa Geisler aus Ketzür kein Problem. Die Achtjährige kennt den Umgang mit Frühjahrssaaten aus dem Familiengarten. „Ich bin gespannt, welche Menge wir am Ende ernten“, sagte Elisa, die Gerste säen durfte.

Vier Getreidesorten

Für Weizen war unter anderem Niklas Leddin aus Radewege verantwortlich. „Das Projekt ist eine tolle Idee. Hoffentlich geht die Saat gut auf“, sagte der Neunjährige der MAZ. In etwa drei Wochen sollte sich das erste Grün zeigen. Von der Radeweger Grundschule hatten sich die Mädchen und Jungen mit Klassenlehrerin Katrin Schmidt zu einem strammen Fußmarsch nach Ketzür aufgemacht. Belegte Brote beim verdienten Pausenfrühstück sind für die Kinder das Normalste der Welt. Doch welche Mühe es macht, bis eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen zur menschlichen Nahrung wird, weiß kaum noch ein Schüler.

Projekttag der Klasse 3b in Ketzür. Ein Getreidebeet wird angelegt. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir nutzen den Sachkundeunterricht, um das Thema vom Korn zum Mehl den Schülern näherzubringen. Ganz wichtig ist uns dabei, den Einfluss des Wetters zu beobachten“, sagte Klassenlehrerin Schmidt. Weil am Ende ein kerniges Produkt entstehen soll, wurden neben Gerste und Weizen auch Hafer und Roggen ausgesät. Damit der Wind die leichten Körner nicht aus dem Saatbett weht, wurde der Boden vorsichtig festgetreten. Den Rest muss die Natur allein erledigen.

Ostermontag wird angemüllert

Spannend wird es noch einmal, wenn das vom Halm getrennte Korn in einer Handmühle zu Mehl gemahlen wird. „Die historische Bockwindmühle kann ihre ursprüngliche Funktion leider nicht erfüllen“, bedauert Kerstin Spittka vom Förderverein. Am Ostermontag ist es wieder soweit. Mit Kaffee und Kuchen wird „angemüllert“. Ab dann ist die Bockwindmühle wieder an jedem 1. und 3. Wochenende im Monat für Besichtigungen und Führungen geöffnet.

Von Frank Bürstenbinder