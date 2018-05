Pritzerbe

Staukanal, Detze, Lankenbrücke und Kützkower Strauch. Carsten Muschol (41) hat ihn noch drauf, den Sprachschatz der alten Pritzerber. Geschichten über Inseln, Altarme und fast vergessene Bauwerke gehören ins Füllhorn, das der Natur- und Landschaftsführer mit Leidenschaft über seine Gäste ausschüttet. Diese wandern nicht auf Schusters Rappen durch das Westhavelland, sondern sehen sich die schönsten Facetten des Naturparks von der Wasserseite an.

Exkursionen in die Natur

Der Inhaber einer Computerfirma in Pritzerbe ist mit der Anschaffung eines zehn Meter langen Bootes unter die touristischen Dienstleister gegangen. Angetrieben von einem 10-PS-Außenborder ist das schlanke Wasserfahrzeug flott genug unterwegs, um Ausflüglern in zwei, drei Stunden einen Einblick in die Landschaft der Unteren Havel zu geben. „Ich mache keine Kahnfahrten, sondern Exkursionen in die Natur“, betont Muschol.

Die Untere Havel ist noch weitgehend naturnah. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wer sich auf eine Tour mit dem Pritzerber einlässt, muss auf die Kiste Bier unter den Bänken verzichten. Auch Häppchen reicht der Veranstalter keine. Höchstens eine Einkehr im Bahnitzer Gartencafé kann organisiert werden. Die meisten Gruppen wünschen sich ohnehin eine Fahrt stromabwärts, Schiffer sagen Talfahrt dazu. Dementsprechend gibt es eine Bergfahrt, die in Richtung Plaue führt.

Mit Elektromotor unterwegs

Weil es bei Muschols Expeditionen darum geht mal wieder der Natur zuzuhören, betätigt sich der Veranstalter nicht mit der lautstarken Stimme eines Stadtbilderklärers, der seine Schäfchen zusammenhalten muss. Muschol spricht während der Fahrt durchs Mikrofon, seine Passagiere haben Kopfhörer auf. Geht es außerhalb der Brutzeit in einsame Buchten und verwunschene Altarme, wird der Benziner durch einen Elektromotor ausgetauscht. Fast lautlos gleitet das an einen Spreewaldkahn erinnernde Boot an Schilfinseln, versunkenen Bäumen und Seerosenfeldern vorbei.

Künstlich aufgeschüttete Sandbänke bei Bahnitz im Zuge der Renaturierung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Tatsächlich kommt Muschol auch auf Spreewaldart voran. Dann greift er zur sechs Meter langen Stakstange, die aus einer Eschenholzbohle gefertigt wurde. Allerdings gibt es am Flussgrund deutlich tiefere Stellen. Vor allem vor den alten Buhnenköpfen haben sich zahlreiche Löcher gebildet, die es in sich haben. Schon seit ein paar Jahren fühlt sich eine Tierart in der Havel wohl, die viele Jahre als ausgestorben galt. Der Biber ist zurückgekehrt. Muschol kennt die Burgen, an denen er behutsam vorbeifährt. Nur mit Glück lassen sich die Nagetiere an der Wasseroberfläche blicken. Stockenten, Schwäne, Fischreiher und Adler gibt es auf jeder Tour zu entdecken.

Gäste wollen kurbeln

Langsam kommt die Staustufe Bahnitz in Sicht. Backbord voraus die 1910 errichtete Schleuse, die heute fast ausschließlich der Freizeitschifffahrt vorbehalten ist. Steuerbord der alte Havelarm mit dem 2009 errichteten Schlauchwehr samt Kahnschleuse für Wasserwanderer. Bei der Einfahrt in die Kahnschleuse wird klar, warum die Touren nach Bahnitz so beliebt sind. Tore und Schütze müssen per Handbetrieb bedient werden: „In der Regel übernehmen meine Gäste das Kurbeln. Das ist immer ein Riesenspaß“, berichtet Muschol.

Carsten Muschol bedient die Kahnschleuse am Bahnitzer Wehr. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ist der Wasserstand zum Unterwasser ausgeglichen, geht es weiter. Kurz vor Bahnitz erklärt der Naturführer die Rekultivierung der Unteren Havel. Ein Mega-Projekt, das fast bis vor die Tore Pritzerbes reicht und den Strom wieder naturnah machen soll. Sandbänke, die plötzlich aus dem Wasser auftauchen, sind ein Beispiel. Bei der Vogelwelt beliebt, bei Bungalowbootfahrern gefürchtet, wie die alten Buhnenanlagen die bei höherem Wasserstand für den Laien nicht sofort zu erkennen sind. „Immer schön Abstand halten und in der ausgetonnten Fahrrinne bleiben“, rät Muschol.

Fahrten auch zum Pritzerber See

Zurück geht es durch die Bahnitzer Schleuse, die mit einer nutzbaren Kammerlänge von 200 Meter Länge eine ganze Armada von Sport- und Bungalowbooten aufnehmen kann. Die Zeit der Berufsschifffahrt ist in diesem Abschnitt vorbei. Die Anlage wird von der Schleusenbetriebszentrale in Rathenow fernbedient. Auch die automatisierte Schleusung ist für Muschols Kahngäste immer ein Erlebnis, bevor es wieder in Richtung Pritzerbe geht. Ebenso gern steuert der Naturführer den Pritzerber See mit seinen ehemaligen Tonlöchern an. Ein ruhiges Gewässer, das Fahrgastschiffe, Bungalowboote und Charterflotten links liegen lassen müssen.

Die Untere Havel bei Pritzerbe. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nieselregen oder praller Sonnenschein sind für die alternativen Bootsfahrten auf der Havel kein Problem. Muschol hat den Kahn mit Spriegel und Plane nachgerüstet. Für jeden Teilnehmer ist eine Schwimmweste an Bord. Nur bei starkem Wind kann es auf dem Wasser ungemütlich werden. Treiben es die Wellen zu arg, kann es zu Terminverschiebungen kommen. Zum Glück lässt sich das Wetter zwischen Schilfrohr und Seerosen nicht planen.

Von Frank Bürstenbinder