Pritzerbe

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 102 in Pritzerbe ist am Nachmittag eine Autofahrerin aus dem Havelland verletzt worden. Sie wird derzeit vor Ort ärztlich untersucht. Die aus Richtung Brandenburg kommende Frau war mit ihrem Wagen in Höhe der Kreuzung Dammstraße/Marzahner Landstraße von der Bundesstraße nach rechts abgekommen.

Die Unfallstelle an der B 102 in Pritzerbe. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Dabei stieß ihr Auto frontal mit einer Ampel zusammen“, berichtete Amtswehrführer Jan Lehnhardt.. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ampel umgeknickt. Das Auto kam auf dem Stumpf zum Stehen. Feuerwehrleute aus Pritzerbe und anderen Orten des Amtes Beetzsee sind zur Sicherung der Unfallstelle im Einsatz. Der Verkehr wird von der Polizei vorbeigeleitet. Es kommt aber zu Wartezeiten.

Von Frank Bürstenbinder